Australian Open – Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 2. Jasmine Paolini avanza al secondo turno. out Sara Errani. Bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta

Una giornata importante per Jasmine Paolini nel suo esordio agli Australian Open 2024. La tennista toscana, numero 31 del ranking mondiale, ha ottenuto una vittoria significativa battendo la russa Diana Shnaider, numero 92 WTA, con un solido 6-3, 6-4. Paolini ha mostrato una grande padronanza del gioco, imponendosi con autorità dalla metà del primo set in avanti, sfruttando colpi precisi e prendendo l’iniziativa contro la sua avversaria.

Il match ha visto entrambe le giocatrici inizialmente lottare per trovare il proprio ritmo, con una serie di break e contro-break. Paolini, abile nell’esecuzione di colpi lungolinea, ha capito che questa fosse la chiave per mettere in difficoltà la mancina russa. Avanti 4-1, la nostra rappresentante ha trovato stabilità nel servizio, chiudendo la prima frazione con un convincente 6-3.

Nel secondo set, Paolini è partita forte, mettendo in difficoltà il rovescio di Shnaider, che non sembrava al suo meglio. L’italiana si è portata in vantaggio sul 4-1, con due break di margine. Una certa tensione ha iniziato a farsi sentire in Jasmine, con l’obiettivo del match sempre più vicino. Qualche errore le è costato il contro-break da parte di Shnaider. Tuttavia, Paolini ha mantenuto la calma, concentrandosi nei turni al servizio successivi e chiudendo il match sul 6-4.

Le statistiche del match evidenziano una performance solida da parte dell’italiana: il 69% delle prime di servizio in campo e il 68% dei punti guadagnati da queste, incluso 1 ace. Notevole anche il suo rendimento in risposta, con il 53% dei punti vinti sulla prima di servizio dell’avversaria.

Paolini ora si prepara per il secondo turno, dove affronterà la vincente del match tra la tedesca Tatjana Maria, numero 42 del mondo, e la colombiana Camila Osorio, numero 77 WTA. Dopo questa convincente vittoria iniziale, le aspettative sono alte per la nostra tennista.

Non è stata una giornata positiva iniziale per l’Italia agli Australian Open 2024, con Sara Errani che segue le orme di Lucia Bronzetti, uscendo al primo turno del tabellone femminile. Errani è stata sconfitta dalla giocatrice australiana Storm Hunter, numero 179 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3, dopo un’ora e mezza di gioco.

La partita ha messo in evidenza le difficoltà al servizio di Errani, che ha concesso all’avversaria ben tredici palle break. Storm Hunter ha chiuso il match con un impressionante totale di 44 vincenti, a fronte dei 19 di Errani, che tuttavia ha commesso meno errori non forzati rispetto all’australiana (13 contro 23).

La partita si è messa subito in salita per Errani, che nel primo game ha concesso tre palle break consecutive. La tennista italiana è stata brava ad annullarle, ma una quarta palla break ha permesso a Hunter di ottenere il break. Errani ha avuto una chance per recuperare nel quarto gioco, ma non è riuscita a sfruttarla, e nel game successivo è stata Hunter a prendere nuovamente il servizio dell’azzurra. Nonostante fosse sotto 5-1, Errani ha mostrato grinta, annullando tre set point e recuperando fino al 5-4. Tuttavia, la rimonta si è fermata lì, con l’australiana che ha chiuso il set per 6-4.

Anche nel secondo set, Errani ha perso subito il servizio. La numero 101 del mondo ha però dimostrato tenacia, recuperando il break nel quarto gioco. La parità, però, è durata poco: nel game successivo Hunter ha ottenuto un nuovo break, portandosi sul 4-2. Errani ha difeso un’altra palla break, ma nel nono gioco ha ceduto, con Hunter che ha conquistato il servizio dell’italiana a zero, chiudendo il set per 6-3 e qualificandosi per il secondo turno.

Australian Open 🇦🇺 – 1° Turno – hard

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

1°Inc. (Q) F. Cobolli vs (18) N. Jarry



GS Australian Open F. Cobolli [2] F. Cobolli [2] 6 3 6 2 7 N. Jarry [18] N. Jarry [18] 4 6 3 6 5 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 N. Jarry 15-0 30-0 30-30 6-5 → 7-5 F. Cobolli 0-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Jarry 0-15 30-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 30-15 3-5 → 4-5 N. Jarry 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 40-15 2-4 → 3-4 N. Jarry 15-0 2-3 → 2-4 F. Cobolli 1-3 → 2-3 N. Jarry 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 N. Jarry 40-0 2-5 → 2-6 F. Cobolli 30-15 1-5 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-15 1-4 → 1-5 F. Cobolli 15-15 30-40 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-15 30-30 A-40 0-2 → 1-2 N. Jarry 0-15 30-15 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-15 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Jarry 0-30 0-40 5-3 → 6-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Jarry 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Cobolli 0-15 30-15 30-30 df 3-2 → 4-2 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 30-15 30-30 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 N. Jarry 0-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 F. Cobolli 40-15 ace 1-5 → 2-5 N. Jarry 15-0 15-15 30-30 40-30 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 F. Cobolli 0-15 0-40 1-3 → 1-4 N. Jarry 0-15 30-30 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 0-2 → 1-2 N. Jarry 15-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Cobolli 30-0 4-4 → 5-4 N. Jarry 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cobolli 30-15 3-3 → 4-3 N. Jarry 0-15 15-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-40 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cobolli 30-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open L. Musetti [25] L. Musetti [25] 7 7 4 6 B. Bonzi B. Bonzi 6 6 6 2 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 B. Bonzi 15-0 30-30 5-2 → 6-2 L. Musetti 0-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Bonzi 30-0 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Bonzi 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-15 30-30 40-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-15 40-30 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Bonzi 15-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Bonzi 0-15 15-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 40-0 40-15 2-4 → 3-4 B. Bonzi 30-0 2-3 → 2-4 L. Musetti 30-15 15-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Bonzi 0-15 30-30 30-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Musetti 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 30-15 15-40 30-0 30-40 40-40 2-2 2-3 3-3 3-4 15-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 2-2* df 2*-3 3*-3 3-4* *- 6-6 → 7-6 L. Musetti 30-0 30-15 30-40 df 40-40 5-6 → 6-6 B. Bonzi 40-15 5-5 → 5-6 B. Bonzi 4-5 → 5-5 B. Bonzi 15-0 15-30 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-30 30-40 2-5 → 3-5 B. Bonzi 0-15 15-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-15 30-15 1-4 → 2-4 B. Bonzi 15-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Musetti 30-0 40-15 ace 0-3 → 1-3 B. Bonzi 15-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Musetti 0-15 df 30-15 15-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Bonzi 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-0* 3*-1 4-1* 4*-3 6-3* 6-6 → 7-6 B. Bonzi 15-0 30-0 6-5 → 6-6 L. Musetti 30-0 30-15 5-5 → 6-5 B. Bonzi 30-40 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-15 30-30 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-15 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-15 40-15 ace 40-30 40-A ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A df 4-2 → 4-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-30 ace 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Bonzi 15-0 40-0 30-0 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. Bonzi 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 df 15-30 40-30 df ace 0-0 → 1-0

(25) L. Musettivs B. Bonzi

2°Inc. D. Shnaider vs (26) J. Paolini



GS Australian Open D. Shnaider D. Shnaider 3 4 J. Paolini J. Paolini 6 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Paolini 30-0 4-5 → 4-6 D. Shnaider 30-0 3-5 → 4-5 J. Paolini 0-15 30-15 3-4 → 3-5 D. Shnaider 15-0 30-15 40-30 A-40 2-4 → 3-4 J. Paolini 15-30 1-4 → 2-4 D. Shnaider 15-0 15-30 1-3 → 1-4 J. Paolini 0-15 1-2 → 1-3 D. Shnaider 15-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Paolini 15-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Shnaider 15-0 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 30-0 40-15 3-5 → 3-6 D. Shnaider 15-15 30-30 2-5 → 3-5 J. Paolini 0-30 30-30 40-40 2-4 → 2-5 D. Shnaider 15-0 30-15 40-30 1-4 → 2-4 J. Paolini 0-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Shnaider 40-0 0-15 15-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 0-2 → 1-2 D. Shnaider 0-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 15-15 30-15 0-0 → 0-1

GS Australian Open S. Hunter S. Hunter 6 6 S. Errani S. Errani 4 3 Vincitore: S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Errani 0-30 5-3 → 6-3 S. Hunter 15-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Errani 15-0 30-15 30-30 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Hunter 15-0 40-30 A-40 ace 3-2 → 4-2 S. Errani 30-15 30-40 2-2 → 3-2 S. Hunter 0-15 15-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Errani 15-0 30-15 2-0 → 2-1 S. Hunter 40-15 1-0 → 2-0 S. Errani 0-30 30-30 40-40 A-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Hunter 15-0 30-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Errani 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Hunter 15-0 15-15 15-30 5-2 → 5-3 S. Errani 0-30 15-40 40-40 5-1 → 5-2 S. Hunter 15-15 30-15 4-1 → 5-1 S. Errani 15-0 30-0 30-40 3-1 → 4-1 S. Hunter 15-15 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 S. Hunter 15-15 30-15 1-0 → 2-0 S. Errani 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0

(Q) S. Huntervs S. Errani