Australian Open: Novak Djokovic perde un set ma poi recupera e vince approdando al secondo turno (con una curiosta statistica). Caroline Wozniacki elimina per ritiro Magda Linette e pensa in grande

Novak Djokovic, numero uno al mondo e dieci volte campione degli Australian Open, ha iniziato domenica con una vittoria l’ennesima competizione a Melbourne, ma ha dovuto lavorare sodo e sudare molto per avanzare al secondo turno del primo Grande Slam della stagione e del torneo in cui ha ottenuto i maggiori successi nella sua carriera.

Il serbo di 36 anni è stato messo seriamente alla prova dal giovane prodigio croato Dino Prizmic, che a 18 anni ha metà della sua età, ma si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-7(5), 6-3 6-4, dopo quattro ore di gioco, in una partita in cui il tennista croato è riuscito a ottenere un vantaggio di un breeak nel terzo set, spaventando non poco il suo idolo d’infanzia.

Ancora fuori dalla top 170, è probabile che Prizmic faccia presto un grande balzo in avanti nella classifica mondiale. Quanto a Djokovic, attende nel secondo turno di mercoledì il vincitore dello scontro tutto australiano tra Marc Polmans e Alexei Popyrin.

È sorprendente notare che Novak Djokovic, il miglior giocatore di tutti i tempi e detentore della maggior parte dei record nella storia del tennis, abbia una curiosità nel suo palmarès “negativa”: nonostante abbia vinto 24 titoli del Grande Slam, non ha mai vinto uno slam senza perdere nemmeno un set. Il serbo non potrà rompere questa tendenza agli Australian Open 2024, dopo aver visto Dino Prizmic vincere già un set.

Caroline Wozniacki è riuscita a qualificarsi per il secondo turno dell’Open di Australia 2024 grazie ai problemi fisici affrontati da Magda Linette, semifinalista a Melbourne l’anno scorso. La tennista polacca è scesa in campo chiaramente non al meglio della forma e ha faticato a tenere il passo con una Wozniacki desiderosa di ottenere un risultato importante in questo torneo. Il punteggio di 6-2, 2-0 e ritiro ha permesso alla danese di avanzare al turno successivo, dove ora si confronterà con Maria Timofeeva, una giovane promessa russa di 20 anni, in quella che sarà una vera e propria prova del nove.

Caroline Wozniacki si trova così al secondo turno dell’Open di Australia e inizia a sognare un’impresa storica: vincere un titolo del Grande Slam dopo essere diventata madre per due volte e aver lasciato il tennis professionistico per anni. “Il mio sogno è vincere questo torneo e non vedo motivo per cui non possa essere possibile. Ho lavorato duramente per arrivare qui, non pensavo di poter tornare a competere dopo aver avuto due figli. Ora sto giocando bene, quindi perché no?”, ha dichiarato la tennista danese.