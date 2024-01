Australian Open: Il programma di Lunedì 15 Gennaio 2024. In campo quattro azzurri. Matteo Berrettini dà forfait. Stop per un problema al piede destro

Matteo Berrettini non parteciperà agli Australian Open 2024. Nonostante l’assenza di una dichiarazione ufficiale da parte del giocatore (al momento), una rapida occhiata all’ordine di gioco sul sito del torneo rivela un dettaglio cruciale: Zizou Bergs, entrato come lucky loser, si troverà ad affrontare Stefanos Tsitsipas nella Rod Laver Arena nel programma di domani, segno evidente dell’assenza di Berrettini che si scoprirà poi dopo che ha dato forfait per un problema al piede destro.

Questa notizia segue il forfait di Berrettini dall’esibizione al Kooyong Classic di qualche giorno fa, che aveva già sollevato dubbi sulla sua partecipazione. La conferma sembra arrivare ora, sottolineando che il problema al piede, emerso durante la fase finale della sua preparazione invernale, non è stato ancora risolto. La decisione di non rischiare in questa fase cruciale evidenzia una prudenza che potrebbe essere sia saggia che frustrante per i fan.

Una domanda sorge spontanea: cosa significherà questo per il futuro immediato di Berrettini? Se l’infortunio dovesse costringerlo a rimanere lontano dai campi per altri due mesi, Berrettini potrebbe qualificarsi per il ranking protetto, avendo trascorso sei mesi fuori per infortunio. Questo potrebbe offrirgli una sorta di rete di sicurezza nel ranking ATP.

Il dibattito ora si sposta sulla gestione della trasferta australiana di Berrettini. La tempistica e le modalità del suo ritiro sono al centro delle discussioni, con molti che si chiedono se fosse necessario viaggiare fino in Australia per poi non disputare nemmeno un match, nemmeno in esibizione.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

A. Schmiedlova vs (4) C. Gauff

(LL) Z. Bergs vs (7) S. Tsitsipas

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(10) A. de Minaur vs M. Raonic

(16) C. Garcia vs N. Osaka

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(Q) T. Atmane vs (3) D. Medvedev

A. Pavlyuchenkova vs (21) D. Vekic

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(6) O. Jabeur vs (Q) Y. Starodubtseva

(27) F. Auger-Aliassime vs D. Thiem

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) D. Yastremska vs (7) M. Vondrousova

A. Popyrin vs (WC) M. Polmans

M. Frech vs (WC) D. Saville

(Q) O. Jasika vs (9) H. Hurkacz

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) S. Hunter vs S. Errani

(20) A. Mannarino vs S. Wawrinka

A. Murray vs (30) T. Etcheverry

L. Fruhvirtova vs (10) B. Haddad Maia

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) E. Svitolina vs (WC) T. Preston

R. Bautista Agut vs (16) B. Shelton

D. Altmaier vs (15) K. Khachanov

(24) A. Kalinina vs A. Rus

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Noskova vs (31) M. Bouzkova

(17) E. Alexandrova vs L. Siegemund

A. Vukic vs J. Thompson

R. Hijikata vs (24) J. Struff

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) P. Kypson vs E. Ruusuvuori

(Q) F. Ferro vs (WC) M. Kessler

J. Cristian vs K. Siniakova

A. Muller vs (Q) H. Grenier

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Day vs V. Tomova

(WC) J. Duckworth vs L. Van Assche

Y. Hanfmann vs G. Monfils

T. Townsend vs P. Badosa

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Y. Wickmayer vs V. Gracheva

K. Juvan vs (23) A. Potapova

D. Shapovalov vs (Q) J. Mensik

Z. Zhang vs F. Coria

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Podoroska vs T. Zidansek

C. Lestienne vs (23) A. Davidovich Fokina

M. Sherif vs (25) E. Mertens

(21) U. Humbert vs (Q) D. Goffin

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Carballes Baena vs (LL) H. Gaston

T. Maria vs C. Osorio

M. Marterer vs N. Borges

M. Andreeva vs B. Pera

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) F. Cobolli vs (18) N. Jarry

D. Shnaider vs (26) J. Paolini

C. Eubanks vs T. Daniel

V. Golubic vs (15) V. Kudermetova

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(25) L. Musetti vs B. Bonzi

M. Kostyuk vs C. Liu

Y. Putintseva vs (Q) A. Zakharova

M. Kecmanovic vs Y. Watanuki

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(29) S. Korda vs (Q) V. Kopriva

R. Masarova vs A. Sasnovich

A. Tabilo vs (Q) A. Kovacevic

A. Kalinskaya vs (Q) K. Volynets