Challenger Indian Wells: Il Tabellone Principale e Qualificazione. Federico Gaio guida il seeding

Challenger Indian Wells 1 – Tabellone Principale – hard

(1) Gaio, Federico vs Kumar, Omni

Basavareddy, Nishesh vs (WC) Cassone, Murphy

(PR) Jubb, Paul vs Qualifier

Qualifier vs (7) Debru, Gabriel

(4) Krueger, Mitchell vs Qualifier

Lock, Benjamin vs Gerch, Lucas

Qualifier vs Tien, Learner

Oradini, Giovanni vs (8) Fanselow, Sebastian

(5) Mayo, Aidan vs Trotter, James

Pospisil, Vasek vs Cukierman, Daniel

Kirchheimer, Strong vs Qualifier

Bicknell, Blaise vs (3/WC) Holt, Brandon

(6) Kwiatkowski, Thai-Son vs Kuzuhara, Bruno

Qualifier vs Handel, Tim

Zhu, Evan vs (WC) Seggerman, Ryan

Oliel, Yshai vs (2) Trungelliti, Marco

(1) Ponwith, Nathan vs Brady, Patrick

Aguilar, Juan Carlos vs (7) Vives Marcos, Pedro

(2/Alt) Fancutt, Thomas vs Soto, Matias

Brumm, Jacob vs (11) Vandecasteele, Quinn

(3) King, Darian vs Tracy, James

(PR) Rubin, Noah vs (10) Kang, Kyle

(4) Rai, Ajeet vs (WC) Strode, Elijah

(WC) Bullard, Jacob vs (8) Smith, Keegan

(5) Lama, Gonzalo vs Leshem, Edan

Kozlov, Stefan vs (9) Clark, Ezekiel

(6) Artnak, Bor vs (WC) Godsick, Nicholas

(WC) Mckennon, Maxwell vs (12) Ilagan, Andre

PC4 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [WC] Jacob Bullard vs [8] Keegan Smith

2. [2/Alt] Thomas Fancutt vs Matias Soto

3. [3] Darian King vs James Tracy

4. Stefan Kozlov vs [9] Ezekiel Clark

PC5 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [4] Ajeet Rai vs [WC] Elijah Strode

2. Jacob Brumm vs [11] Quinn Vandecasteele

3. Juan Carlos Aguilar vs [7] Pedro Vives Marcos

4. [5] Gonzalo Lama vs Edan Leshem