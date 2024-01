ATP 250 Adelaide: Lorenzo Sonego annulla due match point e si prepara alla sfida di secondo turno contro Sebastian Korda

Lorenzo Sonego ha ottenuto una vittoria col brivido nel primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide. In una partita che ha tenuto gli spettatori sul filo del rasoio, Sonego ha superato il tedesco Yannick Hanfmann in un match al cardiopalma, finendo con il punteggio di 7-5, 2-6, 7-6(9).

Il match, che ha durato quasi tre ore, ha visto Sonego annullare due match point nel corso di un tie-break del terzo set mozzafiato. La vittoria non solo segna un inizio positivo per il numero 46 del mondo in questo 2024, ma getta anche le basi per una sfida più dura contro l’americano Sebastian Korda nel prossimo turno.

Un fattore chiave nella vittoria di Sonego è stato il suo servizio, con un rapporto ace-doppi falli di 14-2, a fronte del 5-0 di Hanfmann. Nonostante avesse vinto due punti in meno rispetto al tedesco (106-108), Sonego ha dimostrato ancora una volta che nel tennis non è tutto una questione di matematica. La percentuale di prime palle è stata ottima per il piemontese, ma resta da lavorare sulla seconda, con solo il 30% di efficacia.

Il primo set è stato un testa a testa, con entrambi i giocatori che hanno avuto l’opportunità di strappare il servizio dell’avversario. Tuttavia, è stato Sonego a prendere il comando sul 6-5, facendo valere al momento decisivo le sue qualità difensive e sfruttando l’unico set point a disposizione per chiudere il set 7-5.

Il secondo set ha visto un calo di Sonego, che ha perso subito il suo turno di servizio e ha lottato per trovare ritmo contro un Hanfmann determinato. Il tedesco ha preso due break nel corso del set, volando sul 6-2 e forzando così il match al set decisivo.

Il terzo set è stato una battaglia di resistenza e nervi. Nonostante Hanfmann abbia tenuto duro, resistendo a diverse opportunità di Sonego, è stato il giocatore italiano a prevalere in un tie-break carico di tensione. Sonego ha perso tre punti consecutivi dopo essere andato avanti 5-3, ha annullato due match point ed è stato bravo a ribaltare la situazione sul 9-9, sfruttando un errore del suo avversario per poi chiudere il match a suo favore.

ATP Adelaide Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 5 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 2 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-1 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo VIllarico