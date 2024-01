United Cup 2024: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. La Germania batte la Grecia. Decisivo Alexander Zverev in singolare e doppio misto

Hanno iniziato in 18, ora ne rimangono 4! Le semifinali della United Cup sono state stabilite, dopo che Laura Siegemund e Alexander Zverev hanno completato la rimonta della Germania contro la Grecia, con una vittoria nell’incontro decisivo di doppio misto contro Petros Tsitsipas — che è stato chiamato a sostituire il fratello Stefanos — e Maria Sakkari.

Siegemund, numero cinque mondiale nel doppio che non aveva ancora giocato nella competizione, ha dimostrato il motivo per cui ha vinto gli US Open e le WTA Finals nel 2023, con un’eccellente esibizione al fianco di Sascha, come evidenziato dal punteggio finale di 6-3 e 6-3. Da notare l’efficacia nei punti più importanti, con la Germania che ha salvato sei delle sette palle break, mentre ne ha sfruttati quattro su otto. Così, la Germania si appresta ad affrontare l’Australia nella sessione serale di questo sabato — a partire dalle 7h30 del mattino in Italia —, mentre la Polonia sfiderà la Francia nell’altra semifinale, con inizio previsto per le 00:30 di sabato.

Attenzione a Maria Sakkari nel 2024! L’ottava del ranking WTA ha offerto un’altra grande esibizione, infliggendo una dura realtà ad Angelique Kerber, che non è riuscita a tenere il passo nell’incontro inaugurale dei quarti di finale della United Cup, nella sfida tra Grecia e Germania.

La greca ha risolto la partita con i parziali di 6-0 6-3, in 1h14, e il risultato avrebbe potuto essere anche più severo, dato che Sakkari aveva un 15-40 a suo favore quando conduceva per 3-0 nel secondo set. Kerber, ex numero uno del mondo, ha tentato una reazione riducendo il distacco sul 3-2, ma Sakkari ha ripreso a spingere e ha salvato un break point nell’ultimo gioco prima di chiudere l’incontro.

Alexander Zverev sapeva di non avere margini di errore e, in effetti, il numero sette del mondo non ha lasciato dubbi sul suo obiettivo contro Stefanos Tsitsipas. Sascha ha offerto una prestazione autoritaria, battendo il greco per la quinta volta in 14 incontri, pareggiando i conti nei quarti di finale della United Cup tra Germania e Grecia.

Zverev ha servito ad un livello perfetto, vincendo il duello con i parziali di 6-4 6-4, in poco più di un’ora e mezza. Con soli nove errori non forzati, l’80% di prime palle di servizio dentro e due break points salvati senza subire break, il tedesco si è dimostrato quasi sempre più solido di fronte a un Tsitsipas che ha vacillato una volta in ogni set, pagando un prezzo alto per queste incertezze. Così, Zverev ottiene la sua terza vittoria in singolare nella competizione, mentre Tsitsipas subisce la sua prima sconfitta individuale nella storia della United Cup.

SQUADRE – MISTO: United Cup (Australia 🇦🇺), cemento

03:00 Polonia 🇵🇱 – Cina 🇨🇳 3-0 QF

10:00 Australia 🇦🇺 – Serbia 🇷🇸 3-0 QF

07:30 Francia (🇫🇷) – Norvegia (🇳🇴) 2-1 QF

07:30 Grecia (🇬🇷) – Germania (🇩🇪) 1-2 QF

Semifinali

00:30 (domani) Polonia 🇵🇱 – Francia 🇫🇷 0-0

07:30 (domani) 🇩🇪 Germania vs 🇦🇺 Australia 0-0

WTA United Cup Maria Sakkari [2] • Maria Sakkari [2] 6 6 0 Angelique Kerber [16] Angelique Kerber [16] 0 3 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Angelique Kerber 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP United Cup Stefanos Tsitsipas [2] Stefanos Tsitsipas [2] 4 4 Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

