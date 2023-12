Challenger Oeiras 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e due nelle quali

Challenger Oeiras 1 – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Rocha, Henrique vs Kwiatkowski, Thai-Son

Giustino, Lorenzo vs Vrbensky, Michael

(WC) Pereira, Tiago vs Qualifier

Kodat, Toby vs (7) Bourgue, Mathias

(3) Ilkel, Cem vs Fanselow, Sebastian

Qualifier vs Elias, Gastao

Neuchrist, Maximilian vs Quinn, Ethan

(WC) Faria, Jaime vs (8) Geerts, Michael

(6) Royer, Valentin vs Broom, Charles

Debru, Gabriel vs Qualifier

Qualifier vs Mayo, Aidan

Lamasine, Tristan vs (4) Janvier, Maxime

(5) Andreev, Adrian vs Kasnikowski, Maks

Qualifier vs (WC) Domingues, Joao

(PR) Alvarez Varona, Nicolas vs (PR) Jubb, Paul

Qualifier vs (2) Sousa, Joao

vs (WC) Fernandes, Rodrigo
vs (10) Nijboer, Ryan

(2) Gerasimov, Egor vs Pawelski, Martyn

(WC) Rocha, Francisco vs (11) Johns, Garrett

(3) Clarke, Jay vs (WC) Simoes, Martim

Glinka, Daniil vs (7) Kingsley, Cannon

(4) Gerch, Lucas vs (PR) Rubin, Noah

(WC) Marques, Diogo vs (9) Ursu, Vadym

(5) Ejupovic, Elmar vs Vives Marcos, Pedro

(Alt) Araujo, Pedro vs (12) De Schepper, Kenny

(6) Colson, Tibo vs Rodenas, Pedro

(Alt) Gray, Alastair vs (8) Matusevich, Anton

