WTA 125 Canberra: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 125 Canberra – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Rebecca Peterson vs Nigina Abduraimova

Polina Kudermetova vs (14) Katarina Zavatska

(2) Daria Snigur vs (WC) Tina Nadine Smith

Raluka Serban vs (12) Simona Waltert

(3) Eva Lys vs Ella Seidel

(WC) Petra Hule vs (13) Ann Li

(4) Darja Semenistaja vs (WC) Kaylah McPhee

Veronika Erjavec vs (16) Noma Noha Akugue

(5) Celine Naef vs Alexandra Eala

Alice Robbe vs (10) Jessica Bouzas Maneiro

(6) Maria Timofeeva vs Anastasia Zakharova

Yuriko Miyazaki vs (15) Rebecca Marino

(7) Katherine Sebov vs Jana Kolodynska

Lea Boskovic vs (9) Anastasia Tikhonova

(8) Jil Teichmann vs (WC) Ivana Popovic

Elvina Kalieva vs (11) Fiona Ferro

Court 4 – ore 00:00

(8) Jil Teichmann vs Ivana Popovic Inizio 00:00

(2) Daria Snigur vs Tina Nadine Smith

Yuriko Miyazaki vs (15) Rebecca Marino

Court 1 – ore 00:00

Elvina Kalieva vs (11) Fiona Ferro Inizio 00:00

Alice Robbe vs (10) Jessica Bouzas Maneiro

Polina Kudermetova vs (14) Katarina Zavatska

Veronika Erjavec vs (16) Noma Noha Akugue

(6) Maria Timofeeva vs Anastasia Zakharova

Court 2 – ore 00:00

(5) Celine Naef vs Alexandra Eala Inizio 00:00

Raluka Serban vs (12) Simona Waltert

(7) Katherine Sebov vs Jana Kolodynska

Lea Boskovic vs (9) Anastasia Tikhonova

(3) Eva Lys vs Ella Seidel