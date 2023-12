ATP 250 Hong Kong: Il Tabellone Principale. Una wild card per Lorenzo Musetti

ATP 250 Hong Kong – Tabellone Principale – hard

(1) Rublev, Andrey vs Bye

Qualifier vs Cachin, Pedro

Qualifier vs Qualifier

Gojo, Borna vs (8) Fils, Arthur

(3) Tiafoe, Frances vs Bye

Kecmanovic, Miomir vs Qualifier

(WC) Mochizuki, Shintaro vs van de Zandschulp, Botic

(WC) Shang, Juncheng vs (7) Djere, Laslo

(5) Struff, Jan-Lennard vs (PR) Cilic, Marin

Ofner, Sebastian vs McDonald, Mackenzie

Marozsan, Fabian vs Bautista Agut, Roberto

Bye vs (4) Cerundolo, Francisco

(6) Musetti, Lorenzo vs (WC) Wong, Chak Lam Coleman

Kotov, Pavel vs Borges, Nuno

Ruusuvuori, Emil vs Bonzi, Benjamin

Bye vs (2) Khachanov, Karen