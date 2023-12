WTA 500 Brisbane: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

WTA 500 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Aliaksandra Sasnovich vs (WC) Seone Mendez

Zeynep Sonmez vs (7) Heather Watson

(2) Dayana Yastremska vs Su-Wei Hsieh

(WC) Maddison Inglis vs (12) Yulia Starodubtsewa

(3) Mai Hontama vs Chloe Paquet

Priscilla Hon vs (8) Julia Riera

(4) Olivia Gadecki vs Aleksandra Krunic

(WC) Jaimee Fourlis vs (9) Valeria Savinykh

(5) Rebecca Sramkova vs Timea Babos

(WC) Talia Gibson vs (11) Leolia Jeanjean

(6) Hailey Baptiste vs Gabriela Knutson

Sofya Lansere vs (10) Martina Capurro Taborda

