United Cup 2024, l’Italia punta tutto su Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini (con il programma di questa notte e di domani con in campo l’Italia contro la Germania)

Grande attesa per lo start della United Cup 2024 con la seconda edizione in programma in Australia dal 29 dicembre al 7 gennaio. Il torneo a squadre miste vedrà l’Italia, con capitan Renzo Furlan alla guida, puntare tutto su Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, ma potendo comunque contare su elementi a disposizione come Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli.

La United Cup si giocherà in due sedi: Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena) e in quest’ultima ci saranno i momenti top della manifestazione, ovvero le semifinali e la finale del 6 e 7 gennaio. Nel complesso sono 18 le squadre partecipanti, suddivise in sei gruppi da tre, e l’Italia dovrà vedersela nel gruppo D con Francia e Germania: ogni match prevede un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto.

Le prime sfide dell’Italia saranno contro la Germania (30 dicembre) che si affida ad Alexander Zverev e Angelique Kerber. Per il nostro Sonego dunque subito una sfida tosta che, nelle scommesse sportive è piuttosto sfavorito: il successo del tedesco è a 1.35 contro il 2.95 che è al momento attribuito al tennista torinese. Diverso il discorso relativo alla Paolini che vanta un ottimo favore del pronostico con 1.65 contro il 2.11 con cui viene accreditata la vittoria della Kerber.

L’ago della bilancia è dunque proprio Sonego, che peraltro ha chiuso la stagione in crescendo ed ha fortemente contribuito al successo in Coppa Davis della squadra azzurra. Un Sonego, quindi, carico a pallettoni, che vuole proseguire nella striscia vincente del 2023, nel corso della quale ha chiuso la stagione dentro la Top 50, conquistando nel frattempo anche successi prestigiosi, tra cui l’impresa contro Andrey Rublev.

Lo scoglio Germania sarà propedeutico per la sfida alla Francia, che affronteremo invece il 3 gennaio e sarà una sfida durissima visto che la compagine transalpina sarà l’unica delle 18 partecipanti a presentarsi con entrambi i numeri uno: Caroline Garcia e Adrian Mannarino.

Il programma del 29 Dicembre

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Alejandro Davidovich Fokina vs Thiago Seyboth Wild

2. [11] Sara Sorribes Tormo vs Beatriz Haddad Maia

3. Doppio vs Doppio

4. [8] Cameron Norrie vs [15] Alex de Minaur (non prima ore: 10:00)

5. [8] Katie Boulter vs [15] Ajla Tomljanovic

6. Doppio vs Doppio

Il programma del 30 Dicembre

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [10] Arantxa Rus vs [14] Malene Helgo

2. [10] Tallon Griekspoor vs [14] Casper Ruud

3. Doppio vs Doppio

4. [12] Jasmine Paolini vs [16] Angelique Kerber (non prima ore: 07:30)

5. [12] Lorenzo Sonego vs [16] Alexander Zverev (non prima ore: 09:00)

6. Doppio vs Doppio

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Jiri Lehecka vs [9] Zhizhen Zhang

2. [5] Marketa Vondrousova vs [9] Qinwen Zheng

3. Doppio vs Doppio

4. [1] Iga Swiatek vs Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 10:00)

5. [1] Hubert Hurkacz vs Thiago Seyboth Wild

6. Doppio vs Doppio