WTA 125 Angers: Il Tabellone Principale e di Quali. Elisabetta Cocciaretto testa di serie n.1

WTA 125 Angers – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Elisabetta Cocciaretto vs Susan Bandecchi

Celine Naef vs Qualifier

Kaia Kanepi vs Chloe Paquet

Gabriela Knutson vs (8) Alizé Cornet

(3) Cristina Bucsa vs Alice Robbe

(WC) Harmony Tan vs Lea Boskovic

Jessika Ponchet vs Amandine Hesse

(WC) Audrey Albie vs (5) Oceane Dodin

(6) Dayana Yastremska vs (WC) Tiphanie Lemaitre

Raluka Serban vs (WC) Manon Leonard

Patricia Maria Tig vs Qualifier

McCartney Kessler vs (4) Clara Tauson

(7) Rebecca Peterson vs Qualifier

Nuria Parrizas Diaz vs Erika Andreeva

Qualifier vs Kathinka Von Deichmann

Elsa Jacquemot vs (2) Clara Burel

(1) Andreea Mituvs Lois Boisson(ALT) Alternate Alternatevs Francesca Curmi(3) Mona Barthelvs (WC) Aravane Rezai(4) Anastasiya Sobolevavs (WC) Emeline Dartron(1) Andreea Mituvs Lois Boissonvs Francesca Curmi(4) Anastasiya Sobolevavs Emeline Dartron(3) Mona Barthelvs Aravane Rezai