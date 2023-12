Challenger Maia, Maspalomas, Temuco e Yokkohama: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Maia (Portogallo), Quarti di Finale – terra battuta (al coperto)

ATP Maia Elias Ymer [5] Elias Ymer [5] 6 3 3 Benoit Paire [3] Benoit Paire [3] 3 6 6 Vincitore: Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 B. Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 2-1 → 3-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 E. Ymer 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Paire 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 B. Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 E. Ymer 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [5] Elias Ymervs [3] Benoit Paire

2. [1] Nuno Borges vs [6] Andrea Vavassori (non prima ore: 14:00)



ATP Maia Nuno Borges [1] Nuno Borges [1] 0 0 Andrea Vavassori [6] Andrea Vavassori [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Maxime Janvier vs [2] Albert Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Marco Bortolotti / Andrea Vavassori vs [4] Nuno Borges / Francisco Cabral



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00)

1. Matteo Martineau vs [Q] Anton Matusevich



ATP Maia Matteo Martineau Matteo Martineau 15 6 1 Anton Matusevich • Anton Matusevich 0 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Matusevich 40-A 0-15 1-1 M. Martineau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Matusevich 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Martineau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Matusevich 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Martineau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 A. Matusevich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 M. Martineau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Matusevich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Matusevich 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0

2. Fernando Romboli / Szymon Walkow vs [2] Victor Vlad Cornea / Philipp Oswald



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Maspalomas (Spagna), Quarti di Finale – terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [7] Daniel Rinconvs [Q] Jonas Forejtek

2. [1] Pedro Martinez vs [Q] Svyatoslav Gulin



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Theo Arribage / Sadio Doumbia vs [3] Sergio Martos Gornes / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

eo Hotels Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Kilian Feldbausch vs [Q] Imanol Lopez Morillo



Il match deve ancora iniziare

2. Andrey Chepelev / Ivan Gakhov vs [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



ATP Maspalomas Andrey Chepelev / Ivan Gakhov Andrey Chepelev / Ivan Gakhov 0 6 2 Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth [2] • Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth [2] 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 2-1 A. Chepelev / Gakhov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 1-0 → 1-1 A. Chepelev / Gakhov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 2*-4 3-4* ace 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 A. Chepelev / Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Chepelev / Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Chepelev / Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 A. Chepelev / Gakhov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Chepelev / Gakhov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Chepelev / Gakhov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

3. [3] Filip Misolic vs Adrian Andreev



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Scott Duncan / Marcus Willis vs Andrey Chepelev / Ivan Gakhov OR [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Temuco (Cile), Quarti di Finale – cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Tomas Barrios Veravs Blaise Bicknell

2. [6] Santiago Rodriguez Taverna vs [4] Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

3. Valentin Vacherot vs [Alt] Alafia Ayeni



Il match deve ancora iniziare

4. Gilbert Klier Junior / Joao Lucas Reis Da Silva vs Aleksandar Kovacevic / Keegan Smith



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gilbert Klier Junior vs Pedro Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

2. Mateus Alves / Matias Soto vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Yokkaichi (Giappone), Quarti di Finale – cemento

ATP Yokkaichi Evan King / Reese Stalder [1] Evan King / Reese Stalder [1] 6 6 Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan 3 2 Vincitore: King / Stalder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 E. King / Stalder 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 5-1 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. King / Stalder 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. King / Stalder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-3 → 5-3 E. King / Stalder 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. King / Stalder 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-2 → 3-2 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 E. King / Stalder 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Evan King/ Reese Staldervs Niki Kaliyanda Poonacha/ Divij Sharan

2. [4] Zizou Bergs vs [Q] James Trotter



ATP Yokkaichi Zizou Bergs [4] Zizou Bergs [4] 6 7 James Trotter James Trotter 3 5 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Trotter 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Trotter 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Trotter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 J. Trotter 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 J. Trotter 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 2-0 → 3-0 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Trotter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Li Tu vs [3] Michael Mmoh



ATP Yokkaichi Li Tu Li Tu 3 3 Michael Mmoh [3] Michael Mmoh [3] 6 6 Vincitore: Mmoh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Tu 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Tu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 M. Mmoh 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Tu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Tu 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 L. Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 L. Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Tu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

Sub Centre – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs Ray Ho / Calum Puttergill



ATP Yokkaichi Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [4] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [4] 4 4 Ray Ho / Calum Puttergill Ray Ho / Calum Puttergill 6 6 Vincitore: Ho / Puttergill Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Ho / Puttergill 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-4 → 4-5 R. Ho / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Ho / Puttergill 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ho / Puttergill 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Ho / Puttergill 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Ho / Puttergill 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-15 15-15 30-15 3-5 → 4-5 R. Ho / Puttergill 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 3-5 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 30-40 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 R. Ho / Puttergill 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Ho / Puttergill 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 R. Ho / Puttergill 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

2. Giovanni Fonio vs [5] Marc Polmans



ATP Yokkaichi Giovanni Fonio Giovanni Fonio 1 7 2 Marc Polmans [5] Marc Polmans [5] 6 6 6 Vincitore: Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 G. Fonio 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 G. Fonio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Fonio 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 G. Fonio 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 G. Fonio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 G. Fonio 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Fonio 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [Q] August Holmgren vs Chak Lam Coleman Wong