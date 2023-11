Next Gen ATP Finals 2023 – Jeddah: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Eliminati Cobolli e Nardi. Ecco le semifinali (con il programma di domani)

Nonostante la sconfitta, Dominic Stricker ha conquistato un posto in semifinale alle Next Gen ATP Finals, quando ha vinto il set di cui aveva bisogno contro Arthur Fils, già qualificato.

Dopo che Luca Nardi aveva sconfitto Flavio Cobolli in precedenza in cinque set, il ventunenne Stricker è entrato in campo a Gedda sapendo che sarebbe avanzato alle semifinali se avesse vinto solo un set.

Stricker ha perso il primo set ma ha reagito vincendo il secondo. Il francese Fils ha poi sigillato la vittoria per 4-2, 3-4(3), 4-2, 4-3(5) dopo un’ora e 47 minuti per concludere la fase del Gruppo Verde con un record perfetto di 3-0.

“Sapevo prima della partita [che mi ero qualificato], ma voglio vincere ogni partita che gioco”, ha detto Fils nella sua intervista a bordo campo. “Penso di aver messo un po’ più di concentrazione oggi rispetto ai primi due giorni perché conosco questo avversario e mi ha già battuto quest’anno. È stata una partita difficile, ma sono davvero felice di aver vinto e vediamo chi sfiderò in semifinale.” Stricker ha ora raggiunto le semifinali all’evento under 21 per due volte, essendosi spinto fino alle semifinali 12 mesi fa. Fils si è qualificato dopo che Nardi ha battuto Cobolli, che quindi aveva bisogno che Fils sconfiggesse Stricker per 3 set a 0.

Il favorito Fils punta a diventare il sesto campione dell’evento under 21, unendosi alle stelle Top 10 Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Il diciannovenne scoprirà chi sarà il suo avversario in semifinale dopo la sessione serale di oggi.

Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [1] Arthur Fils vs [2] Luca Van Assche

2. [6] Hamad Medjedovic vs [3] Dominic Stricker (non prima ore: 19:00)

1. [5] Flavio Cobollivs [7] Luca Nardi

2. [1] Arthur Fils vs [3] Dominic Stricker (non prima ore: 14:00)



3. [2] Luca Van Assche vs [4] Alex Michelsen (non prima ore: 18:00)



4. [6] Hamad Medjedovic vs [8/WC] Abdullah Shelbayh



GREEN GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|————–|—————-|———–|———|———-|———-|———-|

| 1 | A. Fils | 🇫🇷 France | 3 – 0 | 9 – 3 | 75 % | 42 – 31 | 57.53 % |

| 2 | D. Stricker | 🇨🇭 Switzerland | 1 – 2 | 5 – 6 | 45.45 % | 32 – 34 | 48.48 % |

———-Semifinalisti—————————–

| 3 | F. Cobolli | 🇮🇹 Italy | 1 – 2 | 5 – 7 | 41.67 % | 36 – 37 | 49.32 % |

| 4 | L. Nardi | 🇮🇹 Italy | 1 – 2 | 5 – 8 | 38.46 % | 35 – 43 | 44.87 % |