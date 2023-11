WTA 125 Andorra e Buenos Aires: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurre (LIVE)

🇦🇩 WTA 125 Andorra – 1° Turno – Indoor Hard

– 13:00 🇪🇸 Bassols M. (Esp) vs 🇩🇪 Noha Akugue N. (Ger)



– 14:30 🇪🇸 Bucsa C. (Esp) vs 🇨🇭 Naef C. (Sui)



– 16:00 🇷🇴 Tig P. M. (Rou) vs 🇪🇸 Parrizas-Diaz N. (Esp)



– 17:30 🇫🇷 Dodin O. (Fra) vs 🇧🇷 Charaeva A. (Wrl)



– 18:00 🇨🇭 Bandecchi S. (Sui) vs 🇧🇷 Andreeva E. (Wrl)



– 19:00 🇫🇷 Cornet A. (Fra) vs 🇹🇷 Buyukakcay C. (Tur)



🇦🇷 WTA 125 Buenos Aires (Argentina) – Turno Unico Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00

(3) Amina Anshba vs Julia Caffarena Inizio 15:00



Julieta Estable vs Lucciana Perez Alarcon Non prima 17:00



(5) Laura Pigossi vs Leyre Romero Gormaz



Guillermina Naya / Julia Riera vs Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail



Cancha 3 – ore 15:00

(4) Anna Rogers vs Nicole Fossa Huergo Inizio 15:00



Despina Papamichail vs Jamie Loeb



Carolina Alves vs Conny Perrin



(9) Carole Monnet vs Polona Hercog Non prima 19:00



(2) Ekaterine Gorgodzevs Freya Christie

(1) Varvara Lepchenko vs Francesca Mattioli



(4) Freya Christie / (4) Yuliana Lizarazo vs Elixane Lechemia / Renata Zarazua



Maria Paulina Perez Garcia / Sofia Sewing vs Jamie Loeb / Anna Rogers



