WTA 125 Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Sara Errani testa di serie n.2

WTA 125 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra

(1) Diane Parry vs Qualifier

(WC) Julieta Estable vs (WC) Lucciana Perez Alarcon

Valentini Grammatikopoulou vs Ipek Oz

Carole Monnet vs (8) Maria Lourdes Carle

(4) Leolia Jeanjean vs Polona Hercog

(WC) Guillermina Naya vs Valeriya Strakhova

Miriam Bulgaru vs Qualifier

Selena Janicijevic vs (7) Julia Riera

(6) Renata Zarazua vs Eva Vedder

(WC) Luisina Giovannini vs Qualifier

Despina Papamichail vs Jamie Loeb

Martina Capurro Taborda vs (3) Elizabeth Mandlik

(5) Laura Pigossi vs Leyre Romero Gormaz

Carolina Alves vs Conny Perrin

Solana Sierra vs Qualifier

Robin Montgomery vs (2) Sara Errani