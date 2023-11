La tedesca Mona Barthel è la vincitrice del Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol 2023.

La tedesca Mona Barthel (WTA 250) è la vincitrice del Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol 2023. La testa di serie numero 3, già 23ª al mondo nel 2013, ha sfoderato tutta la sua esperienza e ha sconfitto la lettone Diana Marcinkevica (WTA 375) per 6:2 6:7 (6) 6:4 in quasi due ore, incassando 3.542 € di premio e 50 punti per la classifica mondiale.

La 31enne Diana Marcinkevica non è entrata veramente in partita nel primo set e ha concesso due break. Barthel ha giocato con molta calma, non ha commesso quasi nessun errore e si è aggiudicata il primo set per 6:2.

Nel secondo set, la lettone ha lottato come una leonessa e Barthel ha cercato di contrastare il suo gioco potente. Si è arrivati al tiebreak, senza alcun break subito dalle giocatrici al servizio. Marcinkevica è andata in vantaggio per 6:3, Barthel è riuscita a recuperare fino a 6:6, ma Marcinkevica ha servito bene e ha meritato di pareggiare il set.

Barthel non si è lasciata intimidire nel terzo set e si è portata rapidamente in vantaggio per 4:1. Era molto sicura sul suo servizio e Marcinkevica non poteva fare molto. Ha corso molto e ha cercato di fare il suo gioco. Sul 3:5, è riuscita persino a respingere un match point con un ace e poi a togliere il servizio alla Barthel. Tuttavia, Mona Barthel non ha voluto rischiare un altro tiebreak e si è guadagnata un matchpoint, che ha concretizzato immediatamente. La 33enne, che giocava per la prima volta in Alto Adige, ha messo a segno un totale di 21 ace ed era visibilmente soddisfatta della sua vittoria e della sua settimana al torneo. “La partita è stata molto, molto combattuta e sarebbe potuta andare in entrambi i modi”. Marcinkevica, che partecipa per la terza volta al Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol, è soddisfatta della sua settimana al torneo nonostante la sconfitta. “Sono riuscita a mostrare un buon tennis in tutti e cinque i match e sono felice di essere riuscita a lottare per il secondo set oggi”.

Dopo il secondo set, alle 12:00, l’intero palazzetto del tennis si è fermato per due minuti per commemorare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e come segno di protesta. Solo quest’anno in Italia ci sono state più di 100 vittime.