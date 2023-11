ITF Valencia e Guadalajara: I Main Draw

ITF VALENCIA(Esp 100k terra)

[1] Maiar Sherif ahmed abdelaziz vs Ylena In-albon

Lina Gjorcheska vs TBD

Nuria Brancaccio vs Ariana Geerlings

Katarzyna Kawa vs [7] Darja Semenistaja

[3] Jaqueline Adina Cristian vs TBD

Cagla Buyukakcay vs Irina Fetecau

Angela Fita boluda vs TBD

[6] Rebecca Sramkova vs TBD

[5] Nuria Parrizas-diaz vs Ane Mintegi del olmo

Ekaterina Makarova vs Irene Burillo escorihuela

Andreea Mitu vs TBD

[4] Oceane Dodin vs TBD

[8] Aliona Bolsova vs Kristina Mladenovic

TBD VS TBD

Valentini Grammatikopoulou vs Leyre Romero gormaz

Tena Lukas vs [2] Viktoriya Tomova

