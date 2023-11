Le candidate ai WTA Awards 2023, c’è anche Jasmine Paolini

Mancano ancora la final 8 di Coppa Davis e le NextGen Finals in Arabia, ma è già tempo di bilanci dopo una stagione lunga e ricca di contenuti. La WTA ha pubblicato attraverso il suo sito ufficiale le candidature per i premi di fine stagione del tour femminile. C’è anche un’azzurra: Jasmine Paolini, autrice di una stagione splendida, ha ottenuto una candidatura al premio di giocatrice più migliorata dell’anno. Un riconoscimento che meriterebbe assolutamente: la toscana dal n.71 nel ranking dello scorso aprile si è resa protagonista di un’autentica scalata che l’ha portata a terminare l’anno al n.30 in classifica, appena dietro al Best di n.29 raggiunto in ottobre. Paolini ha disputato due finali WTA 250, a Palermo e Monastir, oltre al primo quarto di finale WTA 1000 a Cincinnati e alla prima semifinale WTA 500 a Zhengzhou.

Ecco le varie categorie e le candidate ai WTA Award 2023

Miglior giocatrice dell’anno

Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Eleną Rybakina, Marketa Vondrousova

Giocatrice più migliorata

Wang Xinyu, Zhu Lin, Katie Boulter, Zheng Qinwen, Jasmine Paolini

Novità dell’anno (debutto in top100 con risultati notevoli)

Mirra Andreeva, Diana Shnaider, Peyton Stearns, Elina Avanesyan, Linda Noskova

Ritorno dell’anno

Marketa Vondrousova, Karolina Muchova, Elina Svitolina, Hsieh Su-Wei, Anastasia Pavlyuchenkova

Le vincitrici nelle varie categorie verranno svelate nelle prossime settimane.