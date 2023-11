Lucrezia Stefanini vive il suo “sogno” a Siviglia

Nel panorama del tennis italiano si leva una nuova tennista in questa competizione: Lucrezia Stefanini, la rookie che sta vivendo il suo “sogno” partecipando alla prestigiosa Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals del 2023 con la squadra italiana. La Stefanini, che è una delle dodici giocatrici in lizza per il debutto a Siviglia, ha raggiunto questo traguardo grazie alla sua migliore stagione fino ad oggi. La 25enne ha fatto il suo ingresso nella Top 100 all’inizio di quest’anno, guadagnandosi così la prima convocazione in nazionale.

“È la mia prima volta e ne sono davvero orgogliosa”, ha dichiarato Stefanini. “Sto godendo ogni singolo minuto con la squadra. È un sogno. Quando ho realizzato che Tathiana [Garbin] mi aveva chiamata, ho detto, ‘oddio'”.

La determinazione e il duro lavoro hanno portato Lucrezia in questo prestigioso torneo, sognato fin da quando era bambina e ammirava le gesta di Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Sara Errani, le sue idole e pilastri del tennis italiano.

Sono trascorsi dieci anni da quando Pennetta, Vinci, Errani e Karin Knapp alzarono il trofeo in quest’evento, e la squadra italiana attuale potrebbe essere la sorpresa del torneo. Attualmente classificata al 120° posto nel mondo, Stefanini si unisce a compagne di squadra più esperte come Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti alle finali di questa settimana. Tutte e cinque le italiane hanno raggiunto i ranking più alti della loro carriera nella scorsa stagione, creando un piacevole dilemma per il capitano Tathiana Garbin.

“Quest’anno ho l’opportunità di contare su tutte le giocatrici per i singoli, e ne sono molto orgogliosa”, ha detto Garbin.

Stefanini si è integrata senza problemi nel gruppo, in un team che punta a creare la sorpresa nel Gruppo D. Attualmente ottave nel ranking delle nazioni della Billie Jean King Cup, dovranno affrontare la Francia e la Germania, con la speranza di migliorare la performance dell’anno scorso e qualificarsi dal gruppo.

“Giocare le finali l’anno scorso è stata un’esperienza fantastica per noi”, dice Cocciaretto. “Abbiamo lottato e, anche se non abbiamo vinto, abbiamo sicuramente dato il nostro meglio”.

La solidità del gruppo sarà un grande vantaggio, aggiunge Stefanini: “Sono davvero felice di essere qui con queste ragazze, perché siamo tutte amiche. Questa settimana insieme è diversa da tutti gli altri tornei. Sei un gruppo e vedi cosa fanno tutto il giorno, in palestra, e pensi insieme. È davvero diverso, quindi posso imparare tanto. Questa settimana può darmi tanta energia e obiettivi da raggiungere. Penso sia davvero bellissimo essere qui in questo momento della stagione”.





Marco Rossi