Mouratoglou ammette: “Mi sento responsabile per quel che è accaduto a Halep, ho fiducia nel tribunale indipendente” (Video)

Il coach francese Patrick Mouratoglou finalmente parla apertamente del “caso Halep”, sentendosi responsabile per la squalifica di 4 anni inflitta alla rumena dopo esser stata trovata positiva a un controllo antidoping all’edizione 2022 degli US Open. Secondo quanto rivela l’allenatore transalpino, è stato il suo staff a procurare ad Halep quell’integratore che ha portato alla positività e quindi squalifica della ex n.1 rumena.

“Ho fiducia per il futuro di Simona e per il suo appello al CAS perché è un tribunale indipendente” racconta Mouratoglou in una video intervista (che riportiamo qua sotto), “siamo stati in grado di stabilire da dove la contaminazione è arrivata. Le abbiamo proposto di prendere questo collagene, e l’abbiamo comprato da un’azienda. È successo che questo collagene fosse contaminato, non c’era modo di saperlo ma mi sento responsabile per quel che è accaduto perché viene dal mio team, quindi da me, noi le abbiamo portato questo prodotto”.

Patrick Mouratoglou finally publically takes responsibility for what happened to Simona and says he is confident in her appeal with the CAS.@pmouratoglou: “I feel responsible for what happened because it’s my team, so me basically, who brought her (Simona) this collagen.” pic.twitter.com/83RGSHUiIt — Romanian Tennis (@WTARomania) November 3, 2023

“Abbiamo fatto tutti i test possibili per stabilire con certezza che questo era contaminato. Ho fiducia che il tribunale indipendente confermerà il fatto non c’è stato alcun doping, Simona è una vittima e deve tornare in campo a competere prima possibile”.

“Questa situazione mi ha aperto gli occhi sul fatto che ogni atleta potrebbe subire una contaminazione del genere perché sembra che questo accada sempre più spesso. I prodotti dovrebbero essere assolutamente puliti, invece sono contaminati. E stiamo parlando di una concentrazione estremamente bassa di sostanze, tanto che non avrebbero comunque nessun effetto, ma finisci per avere nel tuo corpo qualcosa che non dovrebbe esserci e che ti fa trovare positivo a un test antidoping. Questo è terribile perché sei completamente innocente, la tua reputazione è rovinata visto che il tuo nome è legato al doping anche se non hai fatto niente del genere. Fermano la tua carriera per un periodo di tempo che può essere anche molto lungo. Questo fatto influisce pesantemente sul tuo nome, sulla tua carriera, per una ragione sbagliata perché non ha fatto assolutamente niente di male. Tutta questa faccenda mi ha aperto gli occhi, le aziende con le quali hai a che fare devono assicurarti al 100% che queste cose non possano accadere” conclude Mouratoglou.

Se il tribunale indipendente non ribalterà la prima sentenza, Simona dovrà scontare una squalifica di 4 anni che la terrà ferma fino al 7 ottobre 2026.

Marco Mazzoni