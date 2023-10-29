WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Midland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana (con i risultati del primo turno di quali)

29/10/2023 07:03 Nessun commento
Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images
Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images

USA WTA 125 Midland – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Emma Navarro USA vs Qualifier
Qualifier vs Elvina Kalieva USA
(WC) Katrina Scott USA vs Renata Zarazua MEX
(WC) McCartney Kessler USA vs (7) Emina Bektas USA

(4) Taylor Townsend USA vs Raluka Serban CYP
(WC) Sophie Chang USA vs Elizabeth Mandlik USA
Arianne Hartono NED vs Jana Fett CRO
Rebecca Marino CAN vs (6) Kayla Day USA

(5) Ashlyn Krueger USA vs Qualifier
Katherine Sebov CAN vs Sachia Vickery USA
Iryna Shymanovich BLR vs Carole Monnet FRA
Ann Li USA vs (3/WC) Alycia Parks USA

(8) Katie Volynets USA vs Tatiana Prozorova RUS
Anna Kalinskaya RUS vs Heather Watson GBR
Qualifier vs Hailey Baptiste USA
Emiliana Arango COL vs (2/WC) Peyton Stearns USA

USA WTA 125 Midland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Yulia Starodubtsewa UKR vs (WC) Chloe Beck USA
Dalayna Hewitt USA vs (8) Robin Anderson USA

(2) Jana Kolodynska BLR vs Catherine Harrison USA
Varvara Lepchenko USA vs (6) Grace Min USA

(3) Lulu Sun SUI vs Conny Perrin SUI
Whitney Osuigwe USA vs (5) Louisa Chirico USA

(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (WC) Elizabeth Coleman USA
Victoria Hu USA vs (7) Ashley Lahey USA

Meredith McGrath Stadium Court – ore 15:00
(1) Yulia Starodubtsewa UKR vs Chloe Beck USA Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Elizabeth Coleman USA

Il match deve ancora iniziare

Victoria Hu USA vs (7) Ashley Lahey USA

Il match deve ancora iniziare

Whitney Osuigwe USA vs (5) Louisa Chirico USA

Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 15:00
Dalayna Hewitt USA vs (8) Robin Anderson USA Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko USA vs (6) Grace Min USA

Il match deve ancora iniziare

(2) Jana Kolodynska BLR vs Catherine Harrison USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Lulu Sun SUI vs Conny Perrin SUI

Il match deve ancora iniziare

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