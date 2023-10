WTA 125 Midland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana (con i risultati del primo turno di quali)

WTA 125 Midland – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Emma Navarro vs Qualifier

Qualifier vs Elvina Kalieva

(WC) Katrina Scott vs Renata Zarazua

(WC) McCartney Kessler vs (7) Emina Bektas

(4) Taylor Townsend vs Raluka Serban

(WC) Sophie Chang vs Elizabeth Mandlik

Arianne Hartono vs Jana Fett

Rebecca Marino vs (6) Kayla Day

(5) Ashlyn Krueger vs Qualifier

Katherine Sebov vs Sachia Vickery

Iryna Shymanovich vs Carole Monnet

Ann Li vs (3/WC) Alycia Parks

(8) Katie Volynets vs Tatiana Prozorova

Anna Kalinskaya vs Heather Watson

Qualifier vs Hailey Baptiste

Emiliana Arango vs (2/WC) Peyton Stearns

(1) Yulia Starodubtsewavs (WC) Chloe BeckDalayna Hewittvs (8) Robin Anderson

(2) Jana Kolodynska vs Catherine Harrison

Varvara Lepchenko vs (6) Grace Min

(3) Lulu Sun vs Conny Perrin

Whitney Osuigwe vs (5) Louisa Chirico

(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs (WC) Elizabeth Coleman

Victoria Hu vs (7) Ashley Lahey

Meredith McGrath Stadium Court – ore 15:00

(1) Yulia Starodubtsewa vs Chloe Beck Inizio 15:00



Il match deve ancora iniziare

(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs Elizabeth Coleman



Il match deve ancora iniziare

Victoria Hu vs (7) Ashley Lahey



Il match deve ancora iniziare

Whitney Osuigwe vs (5) Louisa Chirico



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Dalayna Hewittvs (8) Robin Anderson

Varvara Lepchenko vs (6) Grace Min



Il match deve ancora iniziare

(2) Jana Kolodynska vs Catherine Harrison



Il match deve ancora iniziare

(3) Lulu Sun vs Conny Perrin



Il match deve ancora iniziare