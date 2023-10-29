WTA 125 Midland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana (con i risultati del primo turno di quali)
WTA 125 Midland – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Emma Navarro vs Qualifier
Qualifier vs Elvina Kalieva
(WC) Katrina Scott vs Renata Zarazua
(WC) McCartney Kessler vs (7) Emina Bektas
(4) Taylor Townsend vs Raluka Serban
(WC) Sophie Chang vs Elizabeth Mandlik
Arianne Hartono vs Jana Fett
Rebecca Marino vs (6) Kayla Day
(5) Ashlyn Krueger vs Qualifier
Katherine Sebov vs Sachia Vickery
Iryna Shymanovich vs Carole Monnet
Ann Li vs (3/WC) Alycia Parks
(8) Katie Volynets vs Tatiana Prozorova
Anna Kalinskaya vs Heather Watson
Qualifier vs Hailey Baptiste
Emiliana Arango vs (2/WC) Peyton Stearns
WTA 125 Midland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Yulia Starodubtsewa vs (WC) Chloe Beck
Dalayna Hewitt vs (8) Robin Anderson
(2) Jana Kolodynska vs Catherine Harrison
Varvara Lepchenko vs (6) Grace Min
(3) Lulu Sun vs Conny Perrin
Whitney Osuigwe vs (5) Louisa Chirico
(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs (WC) Elizabeth Coleman
Victoria Hu vs (7) Ashley Lahey
Meredith McGrath Stadium Court – ore 15:00
(1) Yulia Starodubtsewa vs Chloe Beck Inizio 15:00
(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs Elizabeth Coleman
Victoria Hu vs (7) Ashley Lahey
Whitney Osuigwe vs (5) Louisa Chirico
Court 4 – ore 15:00
Dalayna Hewitt vs (8) Robin Anderson Inizio 15:00
Varvara Lepchenko vs (6) Grace Min
(2) Jana Kolodynska vs Catherine Harrison
(3) Lulu Sun vs Conny Perrin
TAG: WTA 125
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