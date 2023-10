WTA 250 Monastir, Cluj-Napoca e Nanchang: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jasmine Paolini. Ci sono anche le qualificazioni del 125 di Tampico (LIVE)

WTA 250 Monastir (Tunisia) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

(1) Jasmine Paolinivs (4) Lesia Tsurenko

(8) Clara Burel vs (2) Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Mai Hontama / Natalija Stevanovic



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Cluj-Napoca (Romania) – Semifinali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Eva Lysvs Tamara Korpatsch

(4) Rebeka Masarova vs Elena-Gabriela Ruse Non prima 15:00



Il match deve ancora iniziare

Jodie Burrage / Jil Teichmann vs Dalila Jakupovic / Irina Khromacheva



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Nanchang (Cina) – Semifinali, cemento

WTA Nanchang Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 1 7 4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva [2] Laura Siegemund / Vera Zvonareva [2] 6 6 10 Vincitore: Siegemund / Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-1 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 4-5 → 5-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Kamilla Rakhimova/ Aliaksandra Sasnovichvs (2) Laura Siegemund/ (2) Vera Zvonareva

Diana Shnaider vs (3) Marie Bouzkova Non prima 08:00



WTA Nanchang Diana Shnaider Diana Shnaider 15 4 Marie Bouzkova [3] • Marie Bouzkova [3] 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 4-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Katerina Siniakova vs Leylah Fernandez Non prima 10:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(3) Jessica Hinojosa Gomezvs Alina Zolotareva

(2) Jessie Aney vs Daniela Schekaiban Non prima 18:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Tampico – Tabellone Qualificazione

(1) Whitney Osuigwe vs Bye

(2) Jessie Aney vs (WC) Daniela Schekaiban

(3) Jessica Hinojosa Gomez vs (WC) Alina Zolotareva

(WC/4) Fernanda Regalado Macias vs (WC) Daniela Martinez Guerrero