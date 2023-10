Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Mercoledì 18 Ottobre 2023

Edoardo Lavagno, Salvatore Caruso e Giovanni Fonio. Sono i tre italiani che hanno raggiunto i quarti di finale del singolare maschile del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il numero 3 del seeding Lavagno ha battuto 6-0, 6-4 in un derby tricolore Fausto Tabacco e domani sfiderà lo spagnolo Carlos Sanchez Jover (doppio 6-4 alla wild card Giorgio Tabacco), il numero 7 Caruso ha regolato 6-3, 6-1 il qualificato Denis Constantin Spirindon e se la vedrà con il britannico Felix Gill (6-2, 6-2 al portoghese Goncalo Oliveira, numero 4 del tabellone), mentre il numero 8 Fonio ha superato 6-4, 6-2 il qualificato Luciano Carraro e affronterà il bosniaco Nerman Fatic (numero 2).

Eliminato il qualificato Stefano Reitano (7-6, 6-1 dal polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 5).

Altre tre italiane raggiungono Giorgia Pedone, la wild card Anastasia Abbagnato, Aurora Zantedeschi e la testa di serie numero 2 Nuria Brancaccio. Sono Martina Colmegna (7-5, 6-1 nel derby tricolore contro la qualificata Greta Greco Lucchina) e le qualificate Denise Valente (6-4, 6-2 all’elvetica Nadine Keller) e Anna Turati (6-3, 6-2 alla romena Alexandra Ignatik, meglio nota con il nome da nubile, Cadantu, numero 5 del seeding).

Sconfitte per le qualificate Martina Spigarelli (che ha lottato per due ore e 20′ prima di lasciare strada alla slovena Veronika Erjavec, numero 1 del tabellone), Lisa Pigato (sconfitta dalla tennista del Burundi Sada Nahimana, numero 8 del seeding, 6-2, 3-6, 6-1 in 2h34′) e Tatiana Pieri (battuta 7-6, 6-3 in 2h09′ dalla croata Tena Lukas, testa di serie numero 3).