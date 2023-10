Federico Cinà brilla nella fase iniziale degli ITF World Tour Junior Finals a Chengdu

Federico Cinà ha esordito in modo eccellente nelle ITF World Tour Junior Finals, in corso sui campi in cemento di Chengdu, Cina, con la conclusione prevista per domenica. Nel match di apertura del Girone B, Cinà ha ottenuto una vittoria per 6-3, 6-7(6), 6-3 contro il russo Yaroslav Demin.

Cinà ha descritto l’incontro come molto competitivo, sottolineando come sia riuscito a recuperare la concentrazione nel terzo set, dopo aver mancato un match point nel secondo. “È stato un match molto duro, ho giocato bene nel terzo set. Nel secondo ho avuto un match point e non l’ho sfruttato. Dopo aver perso il set, sono andato in bagno e mi sono concentrato sul terzo” ha dichiarato Cinà. Ha concluso l’incontro con una percentuale più alta di punti vinti sia al servizio che in risposta, evidenziando una performance solidamente dominante sia con la prima che con la seconda palla.

Il giovane italiano ha espresso grande orgoglio per la sua presenza a questo prestigioso torneo, e pur ambendo alla vittoria, è consapevole delle sfide che lo attendono. “Sono molto fiero di essere qui, spero di vincere il torneo ma so che non sarà facile. Proverò a fare tutto il possibile, pensando partita dopo partita” ha aggiunto. Nel corso di questa stagione, Cinà ha già al suo attivo due trofei, ottenuti nei tornei J300 di Traralgon e Bytom, oltre a una semifinale di grande rilievo agli US Open Junior e un’altra la scorsa settimana alla “Osaka Mayor’s Cup” (J500), torneo di categoria subito inferiore agli Slam.

Dopo la conclusione della prima giornata di gare, Federico Cinà guida il Girone B insieme all’austriaco Joel Schwaerzler, che ha battuto il serbo Branko Djuric con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2. Il percorso di Cinà nelle ITF World Tour Junior Finals è iniziato nel migliore dei modi, e l’aspirazione a progredire nel torneo è palpabile. L’ambiente è carico di aspettative mentre Cinà si prepara per le sfide che lo attendono nei prossimi giorni a Chengdu.





Marco Rossi