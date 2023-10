ATP 250 Anversa, Stoccolma e ATP 500 Tokyo: I risultati con il dettaglio del Day 1. Alexander Zverev subito eliminato da Tokyo. In campo due azzurri (LIVE)

Sarebbe un errore per Alexander Zverev abbassare la guardia in queste ultime settimane in vista della sua qualificazione alle prossime Nitto ATP Finals. Il tedesco, che attualmente sarebbe tra gli otto migliori dell’anno, ha accumulato due sconfitte consecutive al primo turno. Gli è successo al Masters 1000 di Shanghai contro Roman Safiullin e gli è accaduto di nuovo questa notte nel suo primo match all’ATP 500 di Tokyo. Una sconfitta inaspettata per mano di Jordan Thompson (6-3, 6-4) che accende qualche preoccupazione riguardo alla sua condizione fisica in questa fase conclusiva del calendario.

Il match deve ancora iniziare

1. Gauthier Onclinvs [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard

2. [WC] Alexander Blockx vs [WC] Gilles Arnaud Bailly (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Jaume Munar vs [WC] Mark Lajal (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Arthur Rinderknech vs Hugo Gaston



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] David Goffin vs Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Maximilian Marterer vs [8] Titouan Droguet



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Benjamin Bonzi vs [5] Giulio Zeppieri



Il match deve ancora iniziare

3. Gregoire Barrere vs Daniel Elahi Galan



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Bublik / Alexander Shevchenko vs [WC] Michael Geerts / Gauthier Onclin (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Dusan Lajovicvs Lorenzo Sonego

2. [Q] Dino Prizmic vs [6] Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

3. Miomir Kecmanovic vs [WC] Karl Friberg (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Elias Ymer vs Roberto Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Gonzalo Escobar/ Aleksandr Nedovyesovvs Francisco Cabral/ Henry Patten

ATP 500 Tokyo (Giappone) – 1° Turno , cemento

ATP Tokyo Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 7 6 Max Purcell Max Purcell 5 4 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 M. McDonald 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Purcell 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

1. Mackenzie McDonaldvs Max Purcell

2. Jordan Thompson vs [3] Alexander Zverev



ATP Tokyo Jordan Thompson Jordan Thompson 6 6 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 3 4 Vincitore: Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [8] Felix Auger-Aliassime vs Aleksandar Vukic



ATP Tokyo Felix Auger-Aliassime [8] • Felix Auger-Aliassime [8] 40 7 6 1 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 0 6 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Vukic 15-0 30-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 df 15-30 df 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Vukic 0-15 0-30 40-30 40-A A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-0 1*-1 2-1* ace 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Vukic 15-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-40 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Vukic 15-0 30-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Yoshihito Nishioka vs [Q] Marcos Giron (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Tommy Paul vs Daniel Altmaier



Il match deve ancora iniziare

KINOSHITA GROUP ARENA – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Ofner vs Christopher O’Connell



ATP Tokyo Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 7 7 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 7 6 5 Vincitore: Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

2. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [WC] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



ATP Tokyo Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 7 3 10 Toshihide Matsui / Kaito Uesugi Toshihide Matsui / Kaito Uesugi 6 6 7 Vincitore: Lammons / Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 N. Lammons / Withrow 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Lammons / Withrow 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 3-3 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-15 df 1-2 → 2-2 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 T. Matsui / Uesugi 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Nikola Mektic / John Peers vs [WC] Sho Shimabukuro / Yosuke Watanuki