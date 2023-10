Challenger Olbia: Il Tabellone Principale e di Quali. 17 azzurri tra Md e Quali

Challenger Olbia – Tabellone Principale – hard

(1) Muller, Alexandre vs Fognini, Fabio

(SE) Blanchet, Ugo vs Kolar, Zdenek

Qualifier vs Qualifier

(WC) Carboni, Lorenzo vs (5) Martinez, Pedro

(3) Tirante, Thiago Agustin vs (SE) De Loore, Joris

(WC) Harris, Lloyd vs (Alt) Giannessi, Alessandro

Qualifier vs Peniston, Ryan

Qualifier vs (6) Moutet, Corentin

(8) Paire, Benoit vs Bellucci, Mattia

Brancaccio, Raul vs Qualifier

(WC) Maestrelli, Francesco vs Qualifier

Kuzmanov, Dimitar vs (4) Molcan, Alex

(7) Cobolli, Flavio vs Nava, Emilio

Gaio, Federico vs Mayot, Harold

Gigante, Matteo vs Cazaux, Arthur

Rincon, Daniel vs (2) Lestienne, Constant

(1) Bourgue, Mathiasvs (WC) Castelletti, Luigi(PR) Weightman, Oscarvs (10/Alt) Nijboer, Ryan

(2) Kasnikowski, Maks vs (Alt) Prashanth, Vijay Sundar

(Alt) Kadhe, Arjun vs (9) Orlov, Vladyslav

(3) Jacquet, Kyrian vs (Alt) Chandrasekar, Anirudh

Picchione, Andrea vs (12) Soriano Barrera, Adria

(4) Copil, Marius vs (WC) Di Natale, Gian Matias

(WC) Salomone, Federico vs (7) Strombachs, Robert

(5) Forti, Francesco vs (Alt) Bacaloni, Andrea

Forejtek, Jonas vs (8) Oradini, Giovanni

(6) Bertola, Remy vs (WC) Buldorini, Peter

Moraing, Mats vs (11) Iannaccone, Federico

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mats Moraing vs [11] Federico Iannaccone

2. [6] Remy Bertola vs [WC] Peter Buldorini

3. Jonas Forejtek vs [8] Giovanni Oradini

4. [1] Mathias Bourgue vs [WC] Luigi Castelletti

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Maks Kasnikowski vs [Alt] Vijay Sundar Prashanth

2. Andrea Picchione vs [12] Adria Soriano Barrera

3. [3] Kyrian Jacquet vs [Alt] Anirudh Chandrasekar

4. [5] Francesco Forti vs [Alt] Andrea Bacaloni

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Arjun Kadhe vs [9] Vladyslav Orlov

2. [WC] Federico Salomone vs [7] Robert Strombachs

3. [4] Marius Copil vs [WC] Gian Matias Di Natale

4. [PR] Oscar Weightman vs [10/Alt] Ryan Nijboer