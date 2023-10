ATP sposta il 250 da Tel Aviv a Sofia

Secondo quanto riporta la stampa spagnola, l’ATP avrebbe deciso che il torneo 250 previsto a Tel Aviv dal prossimo 5 novembre si disputerà a Sofia, in Bulgaria. La notizia non è ancora confermata dalla stessa ATP, che nel sito ufficiale ha ancora un TBC (sarà comunicato) alla data. Vista la drammatica situazione che si sta vivendo in Israele dopo l’attacco di Hamas e la violenta controffensiva militare dello stato ebraico, non ci sono assolutamente le condizioni di sicurezza per lo svolgimento di un evento sportivo nell’area.

Secondo il media asturiano El Comercio, data la situazione d’emergenza e la necessità di trovare una sede alternativa al torneo, la città di Gijon s’era offerta per prendere la data, forte l’ottimo successo dell’evento disputato lo scorso anno e vinto da Andrey Rublev. Nelle Asturie avevano tentato di strappare un accordo per confermare il torneo per i seguenti 3 anni (2023-2025) ma la decisione di spostare a novembre il torneo di Tel Aviv aveva spento le speranza. C’è stato un tentativo last minute, ma Sofia pare si sia aggiudicata la data. Del resto nella capitale bulgara si sono disputate varie edizioni di un torneo di categoria, con due recenti vittorie di Jannik Sinner nel 2020 (suo primo torneo in assoluto sul tour maggiore) e 2021.

Sofia ospitò per due anni un torneo (1980-1981). Quindi un buco di oltre vent’anni con un nuovo evento, il “Sofia Open” inaugurato nel 2016 e vinto da Bautista Agut. Si è giocato poi ininterrottamente fino al 2022, con un successo dell’idolo di casa Dimitrov (2017) e Medvedev (2019). Il campione del 2022 è stato il sorprendente svizzero Huesler, capace di sorprendere prima Musetti in semifinale e quindi Rune nell’atto conclusivo.

A Tel Aviv sarebbe andata in scena la seconda edizione del 250, dopo il successo dello scorso anno di Novak Djokovic.