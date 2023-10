Medvedev e Sinner spiegano la “polemica’ del peluche a Pechino”

Daniil Medvedev e Jannik Sinner sono stati protagonisti di un momento singolare nella finale dell’ATP 500 di Pechino, dopo che l’italiano ha avuto la meglio. Durante la cerimonia di premiazione, il russo sembrava aver ‘rubato’ un peluche dalla coppa dell’italiano, suscitando curiosità sui social media. Ma alla fine, questa polemica non era affatto una polemica!

“Il peluche era il mio. Ne hanno dato uno a ciascuno di noi, lui ha messo il suo dentro la coppa e io non volevo avere un giocattolo nelle foto perché sapevo che le immagini sarebbero state condivise. Così ho messo anche il mio lì dentro e poi l’ho preso. Mi ha sorpreso che abbiano dato tanta attenzione a questo”, ha dichiarato.

Sinner, invece, ha spiegato la sua reazione al fatto che Medvedev avesse preso il peluche. “E’ stato perché gli ho chiesto se sarebbe andato a Shanghai in treno o in aereo. E ho insistito dicendo ‘ehi! come andrai?’ ha dichiarato, ridendo.