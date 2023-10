ITF Master Junior: Ecco i qualificati. Presente anche Federico Cinà

Il mondo del tennis è sempre in movimento e, ogni anno, nuovi talenti emergono sull’orizzonte, pronti a stupirci con la loro bravura e determinazione. Uno degli eventi che meglio incarna questa incessante ricerca di futuri campioni è il Masters Junior, iniziativa lanciata alcune stagioni fa dalla Federazione Internazionale Tennis (ITF).

La competizione, che riprende in formato il celebre appuntamento delle ATP Finals, vedrà scontrarsi i migliori giovani talenti del circuito internazionale, offrendo una vetrina senza pari per gli astri nascenti di questo sport. L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato al Sichuan Tennis International Center di Chengdu, dove si disputerà una battaglia sportiva entusiasmante.

Giovani Promesse a Confronto

Il torneo è suddiviso in due tabelloni, maschile e femminile, e ciascuna vedrà otto giovani atleti competere per il titolo di campione. Tra i nomi in lizza quest’anno, alcuni hanno già iniziato a farsi notare anche a livello professionistico.

Nel maschile, gli occhi saranno puntati su Darwin Blanch, che affina le sue tecniche alla Ferrero Tennis Academy, e sul messicano Rodrigo Pacheco, considerati tra i favoriti per la vittoria finale. A unirsi a loro in campo ci saranno anche Yaroslav Demin (RUS), Yi Zhou (CHN), Iliyan Radulov (BUL), Federico Cinà (ITA), Arthur Gea (FRA) e Branko Djuric (SRB).

Il tabellone femminile vede invece brillare le stelle di Alina Korneeva e Clervie Ngounoue, già note al pubblico per le loro gesta sul campo. Accanto a loro, daranno battaglia Renata Jamrichova (SVK), Sara Saito (JPN), Sayaka Ishii (JPN), Tereza Valentova (CZE), Ena Koike (JPN) e Laura Samsonova (CZE).

Un Trampolino di Lancio

La storia ci insegna che il Masters Junior può rappresentare un formidabile trampolino di lancio. Nelle passate edizioni, infatti, hanno preso parte a questo evento giocatori che oggi riscuotono grande successo a livello internazionale, come Elena Rybakina, Casper Ruud, Jelena Ostapenko, Andrey Rublev, Holger Rune e Marketa Vondrousova.

Maschile

Rodrigo Pacheco (MEX)

Yaroslav Demin (RUS)

Yi Zhou (CHN)

Darwin Blanch (USA)

Iliyan Radulov (BUL)

Federico Cinà

Arthur Gea (FRA)

Branko Djuric (SRB)

Jugadoras femeninas:

Femminile

Alina Korneeva (RUS)

Clervie Ngounoue (USA)

Renata Jamrichova (SVK)

Sara Saito (JPN)

Sayaka Ishii (JPN)

Tereza Valentova (CZE)

Ena Koike (JPN)

Laura Samsonova (CZE)





Marco Rossi