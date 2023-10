Veronika Kudermetova torna a trionfare dopo due anni e mezzo al Toray Pan Pacific Open (Sintesi della Finale)

Dopo un’attesa di due anni e mezzo, Veronika Kudermetova ha nuovamente sollevato un trofeo del WTA Tour. La russa ha vinto il Toray Pan Pacific Open, sconfiggendo Jessica Pegula con il punteggio di 7-5, 6-1 nella finale di domenica.

La testa di serie numero 8, Kudermetova, ha superato la seconda favorita, Pegula, in un’ora e 24 minuti, conquistando il suo secondo titolo WTA in singolare. Entrambi i titoli di Kudermetova sono stati ottenuti in eventi WTA 500; il precedente trofeo era stato vinto sulla terra verde di Charleston nell’aprile 2021.

Proprio come Maria Sakkari, campionessa la settimana scorsa a Guadalajara, il successo di Kudermetova segna la fine di una serie di sconfitte in finali consecutive. Dopo il titolo di Charleston, Kudermetova aveva perso quattro finali consecutive, inclusa quella a ‘s-Hertogenbosch a giugno di quest’anno.

La numero 19 del mondo, Kudermetova, ha festeggiato la vittoria di domenica mantenendo un record immacolato contro la numero 4 del mondo, Pegula. Nell’unico loro precedente incontro, Kudermetova aveva battuto Jessica nei quarti di finale di Madrid questa primavera.

“Jessica è una grande giocatrice e lottatrice”, ha dichiarato Kudermetova dopo la vittoria. “Mi sono preparata per questa sfida. Sul punteggio di 5-5 nel primo set, mi sono detta di lottare e di dare il massimo. E così ho fatto”. La ex numero 9 del mondo ha continuato a dare il meglio contro le giocatrici meglio classificate, vincendo ora cinque delle sue ultime sei partite contro avversarie nella Top 10.

Kudermetova dopo aver battuto nei quarti la Swiatek, ha consolidato quella vittoria con un’epica semifinale di 3 ore e 25 minuti contro Anastasia Pavlyuchenkova, prima di ottenere la sua seconda vittoria contro Pegula. “Sono davvero felice perché è stato un periodo difficile”, ha ammesso Kudermetova. “Ora sono davvero contenta e motivata per le prossime settimane”.

Nella finale, Kudermetova ha iniziato con un impressionante 3-0, sostenuta da potenti colpi dal fondo. Pegula ha recuperato, ma sul 6-5 ha commesso due doppi falli consecutivi, regalando il set a Kudermetova. Nel secondo set, la russa aveva una marcia in più, convertendo entrambe le palle break a disposizione. La russa ha chiuso l’incontro con 17 vincenti contro i 7 di Pegula.