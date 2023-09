Challenger Mouilleron le Captif: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nardi e Zeppieri nel Md

Challenger Mouilleron le Captif – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Gaston, Hugo vs Virtanen, Otto

(Alt) Royer, Valentin vs Bourgue, Mathias

Diallo, Gabriel vs Sachko, Vitaliy

Escoffier, Antoine vs (6) Cressy, Maxime

(4) Goffin, David vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Zeppieri, Giulio

Qualifier vs (5) Huesler, Marc-Andrea

(8) Machac, Tomas vs Brouwer, Gijs

(WC) Herbert, Pierre-Hugues vs De Loore, Joris

Qualifier vs Nardi, Luca

Marchenko, Illya vs (3) Bonzi, Benjamin

(7) Draper, Jack vs Mensik, Jakub

Prizmic, Dino vs Added, Dan

Marie, Jules vs (WC) Poullain, Lucas

(WC) Martineau, Matteo vs (2) Stricker, Dominic

(1) Vesely, Jirivs (Alt) Liutarevich, Ivan(PR) Poljak, Davidvs (8) Bertola, Remy

(2) Kasnikowski, Maks vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Martin, Benjamin vs (10) De Schepper, Kenny

(3) Bellier, Antoine vs (WC) Sabas, Martin

(PR) Wallart, Enzo vs (7) Broom, Charles

(4) Debru, Gabriel vs (Alt) Schell, Niklas

(Alt) Gea, Arthur vs (11) Bertrand, Robin

(5) Lamasine, Tristan vs Hoang, Antoine

Gobat, Adrien vs (9) Habib, Hady

(6) Fery, Arthur vs (Alt) Galloway, Robert

Vatutin, Alexey vs (12) Coulibaly, Eliakim

Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Antoine Bellier vs [WC] Martin Sabas

2. [5] Tristan Lamasine vs Antoine Hoang (non prima ore: 11:00)

3. [4] Gabriel Debru vs [Alt] Niklas Schell

4. [Alt] Arthur Gea vs [11] Robin Bertrand

5. [1] Jiri Vesely vs [Alt] Ivan Liutarevich

6. [WC] Benjamin Martin vs [10] Kenny De Schepper

Annexe – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Enzo Wallart vs [7] Charles Broom

2. Adrien Gobat vs [9] Hady Habib (non prima ore: 11:00)

3. Alexey Vatutin vs [12] Eliakim Coulibaly

4. [6] Arthur Fery vs [Alt] Robert Galloway

5. [PR] David Poljak vs [8] Remy Bertola

6. [2] Maks Kasnikowski vs Evgeny Karlovskiy