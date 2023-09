Challenger Alicante: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md e 1 nelle quali

Challenger Alicante – Tabellone Principale – hard

(1) Lestienne, Constant vs Gaio, Federico

(WC) Barreto Sanchez, Diego Augusto vs Nava, Emilio

Maestrelli, Francesco vs (WC) Landaluce, Martin

Brancaccio, Raul vs (5) Cazaux, Arthur

(4) Paire, Benoit vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Klein, Lukas vs Ivashka, Ilya

Moro Canas, Alejandro vs (6) Marterer, Maximilian

(7) Tirante, Thiago Agustin vs Qualifier

Neuchrist, Maximilian vs Grenier, Hugo

Qualifier vs Celikbilek, Altug

Carreno Busta, Pablo vs (3) Martinez, Pedro

(8) Bellucci, Mattia vs Qualifier

Andreev, Adrian vs Ymer, Elias

Ferreira Silva, Frederico vs (WC) Blanch, Darwin

Novak, Dennis vs (2) Molcan, Alex

(1) Caruso, Salvatorevs Merida, DanielEcheverria, Johnvs (10) Santillan, Akira

(2) Echargui, Moez vs (WC) Aunion, Pablo

Pokorny, Lukas vs (7) Orlov, Vladyslav

(3) Harris, Billy vs (WC) Maksymchuk, Illya

(WC) Blanch, Dali vs (11) Pawelski, Martyn

(4) Damm, Martin vs (WC) Manzanera Pertusa, Alejandro

Gulin, Svyatoslav vs (8) Gautier, Alexis

(5) Cukierman, Daniel vs Singh, Digvijaypratap

Butvilas, Edas vs (9) Cox, Daniel

(6) Blanch, Ulises vs Damas, Miguel

(Alt) Kaliyanda Poonacha, Niki vs (12) Barroso Campos, Alberto

Pista Central – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Ulises Blanch vs Miguel Damas

2. [2] Moez Echargui vs [WC] Pablo Aunion

3. [4] Martin Damm vs [WC] Alejandro Manzanera Pertusa

4. [1] Salvatore Caruso vs Daniel Merida

Pista 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Niki Kaliyanda Poonacha vs [12] Alberto Barroso Campos

2. [5] Daniel Cukierman vs Digvijaypratap Singh

3. [WC] Dali Blanch vs [11] Martyn Pawelski

4. [3] Billy Harris vs [WC] Illya Maksymchuk

Pista 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Edas Butvilas vs [9] Daniel Cox

2. Svyatoslav Gulin vs [8] Alexis Gautier

3. Lukas Pokorny vs [7] Vladyslav Orlov

4. John Echeverria vs [10] Akira Santillan