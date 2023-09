Pierluigi Basile porta l’Italia ai quarti degli Europei. Dal club di Federer arriva un nuovo talento

Il numero di incontri inizia gradualmente a calare dopo la scorpacciata di tennis delle prime giornate (martedì il record, con 80 incontri spalmati su 14 campi), ma il livello tecnico delle sfide si alza sempre più. Perché i Campionati Europei under-16, l’evento clou del calendario Tennis Europe organizzato dalla Fitp e giocato in quattro club di Parma e provincia, sono ormai pronti per la tre giorni finale e la notizia più dolce è che l’Italia c’è ancora, grazie a Pierluigi Basile. Giovedì il pugliese ha completato il suo personalissimo poker: quattro vittorie in quattro giorni e tutte in club diversi. Lunedì era stato il Circolo del Castellazzo, martedì lo Sporting Club Parma, all’indomani il Tennis Club President e quindi il Tennis Club Parma, dove sul Centrale ha conquistato un posto ai quarti di finale vincendo un match tutt’altro che banale contro la settima testa di serie Ivan Ivanov, bulgaro della Rafa Nadal Academy, domato in rimonta per 3-6 6-3 6-4. Due i passaggi chiave: l’ultimo game del secondo set, nel quale Basile ha cancellato tre palle-break consecutive vincendo cinque punti di fila dallo 0-40; e il settimo del parziale decisivo, nel quale il 16enne di Martina Franca ha messo a segno l’unico break, poi difeso con personalità fino al successo, maturato dopo 2 ore e 33 minuti. Una vittoria preziosissima, perché porta l’azzurro fra gli ultimi otto pretendenti al trono europeo e – per quanto visto sin qui – venerdì gli permetterà di scendere in campo da favorito contro il finlandese Linus Lagerbohm, aiutato al secondo turno dal ritiro del n.1 del seeding Kolos Kincses ma poi bravo a superare anche il belga Ethan Dasset e il polacco Jan Sadzik.

Oltre all’Italia, nel giovedì europeo sorridono anche Germania e Svizzera, uniche due nazionali capaci di portare ai quarti del maschile entrambi i giocatori in gara a Parma. La nazionale tedesca guidata dall’ex top-40 Philipp Petzschner potrà contare su Tom Sickenberger (che ha battuto il n.3 Yannick Theodor Alexandrescou) e Justin Engel; quella svizzera sui baby talenti Henry Bernet – cresciuto al Tc Old Boys di Basilea come un certo Roger Federer – e Flynn Thomas. Due giocatori dalle caratteristiche fisiche e tecniche molto diverse, ma con stili di gioco ugualmente efficaci. Nel femminile, invece, sono ancora in corsa le prime tre teste di serie: la serba Teodora Kostovic, la spagnola Charo Esquiva Banuls (brava a rimontare contro la lituana Vladson, che la sovrasta in termini di centimetri e potenza) e la bulgara Rositsa Dencheva. Ma tutte le giocatrici rimaste in gara hanno il titolo nel mirino. Tornando all’Italia, venerdì ci sarà una traccia azzurra anche nella finale del tabellone femminile di consolazione, grazie a Ilary Pistola. La marchigiana ha vinto quarti e semifinale nella stessa giornata, e si giocherà il successo contro la montenegrina Iva Lakic. Fuori in semifinale, invece, il romano Andrea De Marchi, rimasto senza energie contro lo slovacco Filip Poklemba, passato con due tie-break. Da venerdì l’evento prosegue interamente al Tennis Club Parma, col via fissato alle ore 11. In programma i quarti di finale dei tabelloni di singolare, le semifinali dei doppi e le finali dei Consolation.

NON SOLO TENNIS: I GIOCATORI PROVANO IL PICKLEBALL

Giovedì, in occasione dell’inaugurazione al Tennis Club President di tre nuovissimi campi da pickleball, alcuni dei partecipanti ai Campionati Europei hanno preso parte a un evento dimostrativo organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha permesso loro di scoprire l’ultima disciplina di racchetta che si sta facendo strada in Italia. Dalle 11 alle 17 due istruttori federali sono stati a disposizione degli atleti per introdurli al gioco, regalando qualche ora all’insegna di socialità e divertimento.

RISULTATI

Singolare maschile. Ottavi di finale: L. Lagerbohm (Fin) b. J. Sadzik (Pol) 7-6 3-1 ritiro, P. Basile (Ita) b. I. Ivanov (Bul) 3-6 6-3 6-4, T. Sickenberger (Ger) b. Y. Alexandrescou (Rom) 7-6 6-3, H. Bernet (Sui) b. L. Hede (Swe) 6-2 6-2, A. Zagars (Lat) b. A. Major (Hun) 6-4 6-7 7-6, J. Engel (Ger) b. O. Paldanius (Fin) 6-4 6-2, F. Thomas (Sui) b. A. Santamarta Roig (Esp) 6-3 7-5, W. Rejchtman Vinciguerra (Swe) b. O. Milic (Srb) 4-1 ritiro.

Singolare femminile. Ottavi di finale: T. Kostovic (Srb) b. D. Dilek (Tur) 6-4 6-1, B. Du Pree (Ned) b. B. Zeltina (Lat) 4-6 6-4 6-1, J. Vandromme (Bel) b. E. Yaneva (Bul) 6-2 6-2, L. Nilsson (Swe) b. D. Mpetshi Perricard (Fra) 7-6 6-2, M. Biro (Hun) b. S. Zhenikhova (Ger) 6-1 7-5, R. Dencheva (Bul) b. S. Schnyder (Sui) 6-1 6-1, M. Pohankova (Svk) b. N. Taraba Wallnberg (Swe) 7-5 6-4, C. Esquiva Banuls (Esp) b. L. Vladson (Ltu) 5-7 6-4 6-2.

Doppio maschile. Quarti di finale: Planella Hernandez/Santamarta Roig (Esp) b. Sadzik/Wazny (Pol) ritiro, Bernet/Thomas (Sui) b. Angeli/Matijasic (Slo) 6-3 6-1. Da completare: Alexandrescu/Berge Nourescu (Rom) vs De Marchi/Vasamì (Ita), Lagerbohm/Paldanius (Fin) vs Engel/Sickenberger (Ger).

Doppio femminile. Quarti di finale: Dencheva/Yaneva (Bul) b. Depesova/Pohankova (Svk) 6-4 6-4, Affelt/Srutwa (Pol) b. Simionescu/Tatu (Rom) 7-5 5-7 10/6, Kostovic/Petkovic (Srb) b. Krejcova/Sucha (Cze) 6-4 6-4, Stusek/Zhenikhova (Ger) b. Horacek/Tagger (Aut) 6-4 6-2.

Singolare maschile Consolation. Semifinali: F. Poklemba (Svk) b. A. De Marchi (Ita) 5-4 5-4, A. Messis (Gre) b. N. Maislinger (Aut) 4-0 4-1. Quarti di finale: A. De Marchi (Ita) b. S. Porunalopoulos (Gre) 4-0 5-3, F. Poklemba (Svk) b. S. Guinau (Ned) 4-1 4-1, A. Messis (Gre) b. D. Dersonas (Ltu) 2-4 4-2 4-1, N. Maislinger (Aut) b. D. Vterkovskyi (Ukr) 4-0 3-5 4-2.

Singolare femminile Consolation. Semifinali: I. Lakic (Mne) b. A. Kornieva (Ukr) 4-1 4-1, I. Pistola (Ita) vs P. Kuznietsova (Ukr) 4-2 5-3. Quarti di finale: A. Kornieva (Ukr) b. A. Sucha (Cze) ritiro, I. Lakic (Mne) b. D. Simionescu (Rom) 4-1 5-4, I. Pistola (Ita) b. C. Moore (Gbr) 4-1 3-5 4-1, P. Kuznietsova (Ukr) b. I. Kurt (Tur) 4-0 5-3.