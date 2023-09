ATP 500 Pechino: Il programma completo di Giovedì 28 Settembre 2023. In campo due azzurri

Diamond – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Ugo Humbert vs Lorenzo Sonego

2. [Q] Lloyd Harris vs Tomas Martin Etcheverry

3. Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Yi Zhou

4. Alex de Minaur vs Andy Murray (non prima ore: 13:30)

Lotus – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Matteo Arnaldi vs [Q] J.J. Wolf

2. Marcelo Arevalo / Nikola Mektic vs [PR] Marcelo Melo / Alexander Zverev (non prima ore: 10:30)

Brad – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [3] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

2. [WC] Jie Cui / Aoran Wang vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (non prima ore: 10:30)