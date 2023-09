ATP 500 Pechino: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Matteo Arnaldi

ATP 500 Pechino – Tabellone Qualificazione- hard

1. [1] Max Purcellvs [WC] Hanwen Li2. [WC] Yan Baivs [7] J.J. Wolf3. PCvs [WC] Jie Cui(non prima ore: 09:00)

2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Matteo Arnaldi vs [Alt] Daniel Elahi Galan

2. Yannick Hanfmann vs [8] Dusan Lajovic

3. [3] Miomir Kecmanovic vs PC (non prima ore: 09:00)

6 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Brandon Nakashima vs [6] Aleksandar Vukic

2. [PR] Lloyd Harris vs [5] Daniel Altmaier

3. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Tomas Martin Etcheverry / Nicolas Jarry

4. [WC] Xin Gao / Qian Sun vs [2] Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth