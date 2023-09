ATP 250 Chengdu: ottimo Musetti, regola Rinderknech in due set e vola in semifinale

Riuscire a capitalizzare gli errori dell’avversario giocando un tennis efficace ed offensivo è sinonimo di lucidità tattica e solidità mentale. Lorenzo Musetti gioca una partita quasi perfetta, più “pratica” del suo solito, con pochi effetti speciali e tanta sostanza, battendo nei quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu il francese Arthur Rinderknech per 6-3 6-3 e volando così in semifinale, dove domani troverà Roman Safiullin. È la decima semifinale in carriera per il carrarino, la quinta sul veloce. È piaciuto molto l’atteggiamento positivo ed offensivo dell’azzurro, bravo tenere in mano il gioco, forzare gli errori del rivale e servire con continuità, non lasciando mai spazio alle contro mosse di un Rinderknech troppo altalenante. Musetti ha chiuso il match senza concedere palle break, servendo il 60% di prime in campo e vincendo l’80% dei punti. Ma più dei numeri, abbiamo ammirato un Lorenzo assai più deciso, pronto all’attacco e continuo rispetto all’opaca prestazione di ieri.

Proprio la combinazione di efficacia, tenuta mentale e un tennis fluido e continuo ha portato Musetti ad una vittoria limpida, convincente. Vero che Rinderknech c’ha messo del suo incartandosi da solo in più fasi della partita, ma Lorenzo è stato perfetto nel prendersi le chance senza esagerare, senza cercare a tutti i costi quelle giocate ad effetto che tanto ama ma che sono troppo rischiose, e una volta in vantaggio non una pausa, non un momento di incertezza. Lo dicono i numeri al servizio, i pochissimi errori commessi, solo 5 a fronte di 32 vincenti complessivi, e soprattutto la sua tenuta mentale. Mai una fase di scoramento e quintali di sostanza. Questo è il Musetti che vorremmo sempre vedere, con perle tecniche qua e là nel corso di una partita condotta con un gioco veloce, offensivo e fluido.

Dal punto di vista tecnico Lorenzo è stato bravo a rispondere con continuità, ha vinto 15 dei 25 punti giocati sulle seconde di servizio del francese. Inoltre ha lavorato benissimo la palla sulla diagonale del diritto: Arthur non ha un colpo così sicuro, ma se trova un buon tempo d’impatto può sparare forte e preciso, e quindi scendere a rete dove passarlo non è facile. Qua è stato bravo “Muso” ad alternare diritti rapidi e profondi ad altre palle un po’ più lavorate col topspin che hanno cambiato i riferimenti all’avversario e provocato suoi numerosi errori. Inoltre anche il back di rovescio dell’azzurro ha funzionato benissimo, cambi di ritmo che l’hanno portato a perdere la misura.

Musetti’s not messing about 😤 The Italian is through to his 10th tour-level Semi-Final with a 6-3 6-3 win over Rinderknech!#ChengduOpen pic.twitter.com/roYZe8hmV6 — Tennis TV (@TennisTV) September 24, 2023

Quando Musetti gioca sereno e sicuro, tutto scorre bene, il suo braccio è rapido, è pronto ad attaccare e venire a prendersi il punto a rete. Una prestazione di qualità, di sostanza, di personalità, per una vittoria limpida e meritata. Si gioca la finale contro Roman Safiullin domani, sarà una partita totalmente diversa perché il russo – se terrà con la testa nel match – porrà all’azzurro altri tipi problemi. Roman gioca di ritmo, risponde molto più continuo di Rinderknech, sbaglierà di meno e costringerà maggiormente Lorenzo a trovare una via per ribaltare gli scambi. Per questo l’azzurro dovrà esser bravo nei colpi d’inizio gioco e tenere una condotta offensiva come oggi. Dominare i tempi di gioco sarà decisivo per la vittoria. Sarebbe la sua prima finale in stagione, forza “Muso”!

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti inizia la partita al servizio. Un game laborioso, un doppio fallo ma conduce lo scambio ed è piuttosto offensivo, ai vantaggi muove lo score (1-0). Più comodo il primo game di Rinderknech, sostenuto dal servizio e pronto ad attaccare col diritto. La prima chance per Lorenzo arriva nel quarto game: il francese sbaglia due colpi banali da fondo, 15-40, due palle break. Spreca la prima l’azzurro, tirando lungo un passante di diritto con l’avversario ormai inerme a rete. Per fortuna Arthur regala il terzo diritto out del gioco, ed ecco il BREAK a favore di Musetti, avanti 3-1. Il 28enne di Gassin incappa in un momento “no”, colpisce fuori misura da fondo campo, e pure il toscano non è molto preciso. Con il miglior scambio del match, sostenuto per velocità e coprendo tutto il campo, “Muso” si porta 4-1 consolidando il vantaggio. Rinderknech regala davvero tanto, come lo smash comodissimo affondando a mezza rete sul tweener dell’azzurro, 0-30. Frustrato, Arthur carica a tutta la battuta e infila 4 punti di fila per il 2-4. Sul 30-15 Lorenzo regala al pubblico tutta la magia della sua mano, tra smorzata, lob di tocco e chiusura da maestro. Poi un attacco e chiusura di volo perfetta. Ottimo Musetti, offensivo e deciso, 5-2. Ancora aggrappato alla battuta il transalpino resta in scia, Musetti serve per chiudere il parziale sul 5-3. Insiste sul diritto del rivale Lorenzo, oggi piuttosto incerto, con la prima slice e poi il diritto contro piede. Lo schema funziona, 30-0. Chiude la primo set point, eccellente passante di diritto cross, su di un attacco di Rinderknech non così profondo. 6-3 Musetti, un set giocato bene, con pochi errori (4) e molti vincenti (19), e 13 punti vinti su 16 prime palle. È piaciuto l’atteggiamento offensivo e l’abilità nello sfruttare il passaggio a vuoto del francese nel quarto game.

Rinderknech inizia il secondo set servendo due Ace ma sbagliando tutto in spinta da fondo, errori che gli costano una palla break sul 30-40. Disastro del francese, un altro diritto largo, Musetti senza far niente di particolare si ritrova avanti 1-0 e servizio con un BREAK immediato. Musetti è pronto a sfruttare il momento, gioca rapido, verticale, la prima palla lo sostiene e spinge col diritto. Ottimo il lungo linea che gli vale il punto del 2-0, tutto scorre via liscio nel gioco dell’allievo di Tartarini. Continua con i suoi alti e bassi il francese, ma riesce a trovare qualche punto col servizio e muove lo score nel parziale. Serve bene nel set Lorenzo, 70% di prime vincendo praticamente tutti i punti, fa corsa di testa e gioca sicuro, piuttosto sciolto e incisivo. Ottima la sua tattica di prendere per primo l’iniziativa per non lasciare il tempo a Arthur di attaccata. Con un altro game solido, velocissimo e preciso, è 4-2 Musetti. Piace molto come aggredisce la risposta del francese e attacca, tennis meno di fioretto e più di spada, efficace sul veloce. Rinderknech incappa in un altro momento negativo, da 40-15 solo errori, un diritto out gli costa una palla break, ma si salva con bella prima esterna. Idem poco dopo, errore e poi Ace. Chiude con un urlaccio il game Arthur, ci crede nonostante i troppi errori, infatti è molto aggressivo in risposta. Con un diritto pesante il francese si porta 0-30 in risposta (mai era accaduto nel match). Primo momento di vero pericolo per l’azzurro, e la prima di servizio non lo aiuta. È bravo a caricare il topspin sul diritto del rivale, che puntualmente va fuori giri. 30 pari e quindi un Ace, primo della partita, arrivato in momento decisivo. Altra bella prima centrale, quattro punti di fila e 5-3, bella prova di personalità di Lorenzo. Comanda anche in risposta l’azzurro, regge la velocità del rivale e alla prima variazione (topspin o taglio) il francese sparacchia out. 0-30, a due punti dal match. Con un rovescio fantastico, quello “doc” del toscano, Lorenzo arriva a match point. Arthur lo annulla con un Ace, ma Musetti non molla la presa, comanda col diritto nel punto seguente e porta l’avversario all’errore. Il serve and volley non è perfetto, ottimo il passante di “Muso”. Game Set Match, ottimo Lorenzo, davvero offensivo e assai pratico. Non ha concesso palle break, non ha sbagliato una scelta tattica. Rinderknech ha sbagliato troppo, soprattutto col diritto, ma bravissimo Lorenzo a gestire ogni fase dell’incontro. È in semifinale, contro Safiullin. Una partita diversa ma nella quale parte favorito.

Arthur Rinderknech vs [2] Lorenzo Musetti



ATP Chengdu Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 3 3 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A A-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche Partita di Tennis: Rinderknech vs Musetti