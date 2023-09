WTA 125 Parma: Il resoconto dei Quarti di Finale. Bondas si innamora di Parma “All’apertura delle iscrizioni non ho avuto dubbi”

Anna Bondar va a caccia del ritorno in top 100 e agguanta la semifinale al Parma Ladies Open presented by Iren. La tennista ungherese, già lo scorso anno in top 50, sta provando una nuova scalata alle zone nobili del ranking mondiale. La vittoria sulla quarta testa di serie Viktoriya Tomova (7-5 6-4) le vale un posto nella semifinale del WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e dal TC Parma. Approda tra le migliori quattro anche Katarzyna Kawa, che sul Centrale si è imposta a sorpresa su Jessica Bouzas Maneiro per 6-4 4-6 6-3. Nel tardo pomeriggio andrà in scena la semifinale più attesa, quella tra la prima testa di serie Anna Karolina Schmiedlova e la promettente Kaja Juvan. La vincente se la vedrà con la polacca.

Bondar tra le migliori quattro – Singolo e doppio, ormai da inizio stagione Anna Bondar è impegnata su due fronti. Top 50 in doppio, l’ungherese si sta ritrovando anche in singolo. Dopo aver partecipato a sette degli ultimi otto Slam, Bondar approda in semifinale al WTA 125 di Parma. Prova di esperienza e di nervi nella semifinale contro Viktoriya Tomova, sconfitta per 7-5 6-4: “Ho vinto contro un’ottima giocatrice. Mi aspettavo una battaglia e così è stato, specialmente nel secondo set quando mi sono trovata sotto per 1-4. Sono contenta di aver vinto cinque giochi consecutivi e di aver risolto il confronto in due set”. Questa settimana numero 105 WTA, Bondar va a caccia di un successo che varrebbe il ritorno tra le prime 100. Tra i risultati di questa stagione la vittoria nell’ITF $60.000 di Montreux e la semifinale nel WTA 250 di Losanna sono i fiori all’occhiello, ma Bondar ha fatto bene anche in Italia raggiungendo il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia partendo dalle qualificazioni: “Quest’anno mi sto impegnando su tutti i fronti. Adesso voglio alzare la classifica in singolo, ma senza trascurare il doppio. Qui a Parma mi trovo benissimo, non ho avuto dubbi e ho deciso volentieri di tornare. Il club è bello ed il cibo è fantastico”. La ventiseienne di Szeghalom attende in semifinale la vincente del derby rumeno tra Jaqueline Cristian e Ana Bogdan, con quest’ultima il bilancio stagionale è di 1-1.

Risultati giovedì 21 settembre

Quarti di finale

Katarzyna Kawa (Q) b. Jessica Bouzas Maneiro 6-2 4-6 6-3

Anna Bondar (7) b. Viktoriya Tomova (4) 7-5 6-4