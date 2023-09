Il Canada apre la strada all’Italia: Galarneau sconfigge Tabilo e avvicina gli Azzurri alle Finals di Malaga

La strada per le Finals di Malaga si fa sempre più chiara per l’Italia, grazie a un inaspettato alleato: il Canada. Nel match che ha visto protagonista Alexis Galarneau contro Alejandro Tabilo, è stato il primo a trionfare con il punteggio di 6-3, 7-6(5). Questa vittoria ha non solo garantito al Canada il primo punto nell’ultima sfida del girone A, ma ha anche offerto all’Italia una splendida opportunità di avvicinarsi alle ambite Finals previste per il prossimo novembre a Malaga.

Questo successo di Galarneau ha una risonanza particolare per la squadra italiana. Grazie a questo esito, ora agli uomini guidati da capitan Volandri è richiesto solamente vincere la loro prossima e decisiva partita contro la Svezia per assicurarsi la qualificazione (in caso di vittoria però del Cile oggi per 2 a 1 l’Italia dovrà vincere 3 a 0 per approdare ai quarti).

Ora, con il morale sicuramente alto e la consapevolezza di avere una grande chance, l’Italia si prepara a dare il massimo nella sua ultima uscita di girone, sperando di poter confermare il proprio posto tra le migliori squadre del mondo a Malaga.