Wawrinka accusa l’ITF: “Paga gli spettatori della Davis”

Dopo aver mostrato le tribune desolatamente vuote a Manchester nella prima giornata di Coppa Davis tra Svizzera e Francia, Stan Wawrinka scrive un altro un tweet al veleno contro l’ITF. Secondo il tre volte campione Slam, l’International Tennis Federation pagherebbe il pubblico dove si gioca la fasi a gironi della Davis, per riempire gli spalti e creare un’atmosfera festosa.

“Trivia sulla Coppa Davis: lo sapevate che @ITFTennis sta pagando la gente per sostenere e fare il tifo per ogni paese ad ogni partita”

Trivia Davis Cup question :

Did you know that @ITFTennis are paying people to support and make some noise for every country at every match

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 16, 2023