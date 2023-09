WTA 125 Lubiana: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna azzurra presente

WTA 125 Lubiana – Tabellone Principale – terra

(1) Anna Karolina Schmiedlova vs Nigina Abduraimova

Katarzyna Kawa vs Dalila Jakupovic

Jana Fett vs Zeynep Sonmez

Antonia Ruzic vs (7) Raluka Serban

(4) Tamara Zidansek vs Qualifier

(WC) Pia Lovric vs (WC) Natalia Szabanin

Amina Anshba vs Sara Bejlek

Veronika Erjavec vs (8) Erika Andreeva

(6) Kaja Juvan vs Qualifier

Qualifier vs Miriam Bulgaru

(WC) Ziva Falkner vs Qualifier

(WC) Ela Milic vs (3) Dalma Galfi

(5) Marina Bassols Ribera vs Lola Radivojevic

Sapfo Sakellaridi vs Weronika Falkowska

Lucija Ciric Bagaric vs Sinja Kraus

Nina Potocnik vs (2) Aliona Bolsova

WTA 125 Lubiana – Tabellone Qualificazione (turno unico) – terra

(1) Reka-Luca Jani vs Oleksandra Oliynykova

(2) Gabriela Knutson vs Andrea Gamiz

(3) Ashley Lahey vs (WC) Ela Plosnik

(4) Michaela Bayerlova vs (WC) Zoja Peternel