Alcaraz giocherà altri 5 tornei nel 2023 e un’esibizione a Città del Messico a fine novembre

Non ci sarà la tanto attesa finale tra Alcaraz e Djokovic stasera a New York. Il russo Daniil Medvedev ha infatti sconfitto il campione in carica spagnolo, interrompendo così la sua difesa del titolo 2022. Dopo la battuta d’arresto, Carlos ha dichiarato che non giocherà in Coppa Davis, il suo fisico ha bisogno di un periodo di riposo. È trapelato invece quel che dovrebbe essere il suo calendario autunnale, cinque tornei ufficiali più una (ricca) esibizione a fine novembre. Questi i tornei:

China Open a Pechino (ATP 500) – 28 settembre – 4 ottobre

Masters 1000 Shanghai – 4-15 ottobre

Swiss Indoors a Basilea (ATP 500) – 23 – 29 ottobre

Masters 1000 Paris – 30 ottobre – 5 novembre

ATP Finals – 12 – 19 novembre

Oltre a questi tornei, il ventenne prima della off-season prenderà parte a un’esibizione a Città del Messico, che come negli anni precedenti si svolgerà alla Plaza de Toros il 29 novembre, contro un avversario ancora da stabilire. In Messico gira voce da qualche mese che sarà Jannik Sinner l’avversario dello spagnolo, ma ancora siamo a livello di ipotesi tutte da verificare. Dopo la prima splendida esperienza con il pubblico record per Federer vs. Zverev nel 2019 (allora fu toccato il pubblico più vasto di sempre, prima del Federer-Nadal di Città del Capo), questa ricca serata di tennis nella capitale messicana continua a richiamare un gran pubblico, come è stato anche per la partita dello scorso anno tra Nadal e Ruud.

Tornando ad Alcaraz, lo spagnolo dovrà difendere i punti conquistati lo scorso anno in Svizzera con la semifinale e quelli dei quarti di Bercy, dove nel 2022 si infortunò contro Rune, costretto quindi a saltare la Finals di Torino. Sarà quindi l’esordio nella kermesse di fine anno per Carlos.