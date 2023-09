Sconfitta in semifinale per Federico Cinà all’US Open Junior

L’US Open Junior, torneo ITF di categoria Grade A, ha regalato agli appassionati di tennis una delle partite più imprevedibili e intense della sua storia. Dopo quasi otto ore, interrotte da sospensioni dovute al caldo cocente e alla pioggia incessante, la favola di Federico Cinà è giunta al termine.

Il 16enne di Palermo, la più giovane delle quattro teste di serie presenti in semifinale, ha lottato strenuamente contro Joao Fonseca, 17enne brasiliano e settima testa di serie. Dopo due ore e quattro minuti di gioco effettivo, Cinà ha ceduto con un punteggio di 64 36 64. Con questa sconfitta, la speranza di vedere un altro talento italiano in finale a New York, dopo Andrea Gaudenzi nel 1990 e Lorenzo Musetti nel 2018, svanisce.

La partita è stata un susseguirsi di colpi di scena, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato grande equilibrio in campo. Entrambi hanno segnato 29 vincenti, con Cinà che ha commesso un solo due errori gratuiti in più rispetto a Fonseca. Eppure, guardando i punti complessivi, è l’italiano a portarsi a casa il numero maggiore, 94 contro 93.

Il terzo set è stato decisamente il più avvincente. Dopo un’interruzione per pioggia sul 2-1 a favore del brasiliano, il gioco è ripreso dopo un’attesa di quattro ore e mezza. Cinà, mostrando un’incredibile resistenza, ha annullato tre palle-break e ha mantenuto il suo turno di servizio impattando sul 2-2. Ma la tensione è palpabile, e nell’ottavo gioco, Fonseca ha avuto altre tre opportunità consecutive di break e quattro complessive, senza concretizzarle.

Il destino, però, si è schierato con il brasiliano nel decimo gioco, quando ha convertito il match-point su un rovescio in rete di Cinà, chiudendo il set 6-4. Una partita incredibile, un vero peccato per il giovane italiano.

Slam Us Open F. Cina [14] F. Cina [14] 4 6 4 J. Fonseca [7] J. Fonseca [7] 6 3 6 Vincitore: J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cina 0-15 df 0-30 0-40 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Cina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Fonseca 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-0 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Cina 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche F. Cina J. Fonseca ACES 5 3 DOUBLE FAULTS 8 8 FIRST SERVE % IN 61/97 (63%) 40/90 (44%) WIN % ON 1ST SERVE 41/61 (67%) 26/40 (65%) WIN % ON 2ND SERVE 20/36 (56%) 31/50 (62%) NET POINTS WON 17/26 (65%) 9/17 (53%) BREAK POINTS WON 3/7 (43%) 4/11 (36%) RECEIVING POINTS WON 33/90 (37%) 36/97 (37%) WINNERS 29 29 UNFORCED ERRORS 37 35 TOTAL POINTS WON 94 93





Marco Rossi