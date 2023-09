Federico Cinà conquista le semifinali dell’US Open Junior

Una dimostrazione di tennis di alto livello è stata offerta da Federico Cinà, che ha conquistato un posto nelle semifinali dello US Open Junior. Il torneo ITF di categoria Grade A si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, e ha visto il nostro connazionale brillare con una performance ineccepibile.

Il giovane palermitano, 16 anni, e 14esima testa di serie, ha trionfato con un doppio 6-2, in appena un’ora e sette minuti, contro il cinese Yi Zhou, nono favorito del seeding. Con questo successo, l’Italia torna a sognare a New York. L’ultimo azzurro a raggiungere una fase così avanzata del torneo fu Lorenzo Musetti nel 2018, che però si arrese in finale al brasiliano Seyboth Wild.

Analizzando la partita, Cinà ha registrato ben 20 colpi vincenti a fronte di 19 errori gratuiti, rispetto al 14-24 del suo avversario. Un dato che attesta la sua superiorità durante l’incontro. Da sottolineare la sua determinazione nel respingere tutte e quattro le palle-break che Zhou ha avuto a disposizione.

Il contesto del match era decisamente impegnativo: 34 gradi segnati dal termometro. Nonostante ciò, Federico ha iniziato la sfida con grande determinazione, portandosi subito in vantaggio. Durante tutto il primo set, Cinà ha dominato gli scambi e ha saputo gestire i momenti di pressione, come quando ha annullato un’opportunità di break a favore del cinese.

Il secondo set ha visto un breve momento di reazione di Zhou, ma Federico ha saputo rispondere prontamente, dimostrando un tennis solido e decisioni tattiche azzeccate, come un perfetto drop-shot che ha destabilizzato l’avversario.

Guardando avanti, in semifinale, il talento italiano si troverà di fronte il 17enne brasiliano Joao Fonseca, settima testa di serie del torneo.

Ciò che è certo è che l’Italia, grazie a Cinà, può ancora sognare in grande a Flushing Meadows, con la speranza di vedere un nostro rappresentante sollevare il trofeo.

Slam Us Open F. Cina [14] F. Cina [14] 6 6 Y. Zhou [9] Y. Zhou [9] 2 2 Vincitore: F. Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Zhou 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Y. Zhou 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 Y. Zhou 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 6-2 Y. Zhou 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 1-0