WTA 125 Bari: Il resoconto di giornata con il programma di domani

La spagnola Aliona Bolsova, testa di serie numero 3 del wta di Bari, è stata eliminata al secondo turno. Questo è il risultato a sorpresa della quarta giornata dell’Open delle Puglie-Trofeo Lapietra, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Bari. Bolsova cede nettamente in due set (6/1, 6/2) contro la turca Zeynep Sonmez, al termine di un match che non ha avuto storia.

Bene, invece, la slovena Tamara Zidansek, numero 5 del tabellone principale, che ha guadagnato i quarti di finale, battendo in due set (7/6, 6/2) l’argentina Maria Carle.

Altra sorpresa del torneo internazionale è la polacca Katarzyna Kawa: dopo aver eliminato al primo turno l’italiana Sara Errani, ha bissato il successo contro la francese Carole Monnet in tre set (6/3, 3/6, 6/2). Oggi spazio anche ai doppi, dove si registrano le vittorie delle coppie Grammatikopoulou-Lechemia e Cristian-Helsen.

Con i quarti di finale in programma domani, entra nel vivo la competizione organizzata in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Si parte alle ore 12.30 con il match tra Kawa e Zidansek, mentre l’appuntamento serale vedrà all’opera l’unica italiana rimasta in gioco, Jennifer Ruggeri, nella proibitiva sfida contro la testa di serie numero 1, la francese Alizè Cornet.

