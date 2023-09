La WTA Finals 2023 si svolgeranno a Cancun

La WTA ha comunicato che le Finals del tour femminile si svolgeranno quest’anno a Cancun, Messico, dal 29 ottobre al 5 novembre. Nella bella località turistica dello Yucatan, probabilmente il tour rosa spera di poter “trainare” un pubblico più consistente ed interessato rispetto agli spalti vuoti dell’edizione 2022 disputata a Fort Wotrh (USA), forte dei buoni numeri riscontrati negli eventi femminili ospitati in Messico, in primis le Finals 2021 che si giocarono a Guadalajara e che ebbero un ottimo seguito.

Confirmed ✅ Cancun, Mexico will host the 2023 season-ending WTA Finals from October 29th to November 5th 🇲🇽#WTAFinals pic.twitter.com/DbCLZHWj6V — wta (@WTA) September 7, 2023

Quest’annuncio mette fine alla ridda di voci secondo le quali anche il “Masters” rosa sarebbe volato in Arabia Saudita come le NextGen Finals maschili, grazie alle risorse pressoché sterminate dei ricchissimi fondi sauditi, pronti ad entrare forte nel mondo della racchetta. Sarebbe quantomeno curioso – e forse anche sbagliato – una scelta del genere da parte della WTA, visti gravi problemi delle donne in Arabia a livello di diritti civili e uguaglianza con gli uomini.

Tuttavia questa scelta complica non poco il calendario femminile per le finali di Billie Jean King Cup, che si svolgeranno a Siviglia due giorni dopo la conclusione delle Finals. Dover attraversare l’oceano Atlantico con un pesante jet lag non è forse una scelta che le tenniste gradiranno.