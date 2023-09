Federico Cinà sorprende agli Us Open Junior

Determinato, concentrato e estremamente efficace: Federico Cinà sta regalando forti emozioni al torneo US Open Junior, categoria ITF Grade A, che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. E sicuramente papà Francesco non potrebbe essere più orgoglioso del figlio.

Il giovane palermitano di 16 anni, 14esima testa di serie, ha mostrato una tenacia ammirevole finora nel torneo. Dopo aver battuto il coreano 17enne Seungmin Park e aver confermato la sua superiorità sullo statunitense Kyle Kang, Cinà ha conseguito una vittoria contro il russo Yaroslav Demin, 18enne e primo favorito del seeding.

Demin, numero uno del ranking junior, sembrava indomabile, ma non per Cinà. Nel primo set, Federico ha mostrato un’efficacia e una precisione straordinaria, chiudendo 6-3. Tuttavia, nel secondo set, Demin ha riposto, pareggiando i conti.

Nella fase decisiva, entrambi i giocatori hanno dato tutto, ma alla fine, Cinà ha prevalso nel super tie-break, vincendo 10-8, dopo un rovescio incrociato micidiale.

Ma l’entusiasmo non finisce qui per Cinà. Nei quarti di finale, se la vedrà con il cinese Yi Zhou, il nono del torneo. Sarà una sfida interessante da seguire.

Slam Us Open Y. Demin [1] Y. Demin [1] 3 6 6 F. Cina [14] F. Cina [14] 6 3 7 Vincitore: F. Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 df 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Y. Demin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 Y. Demin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Demin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-2 → 3-3 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Y. Demin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 5-3 → 6-3 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Y. Demin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Cina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Y. Demin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Y. Demin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Y. Demin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 Y. Demin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Demin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-2 → 1-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Demin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Demin 0-0 → 0-1

Tuttavia, mentre Cinà continua la sua marcia, altri italiani come Fabio De Michele e Carlo Alberto Caniato escono di scena. De Michele, dopo un inizio promettente, è stato battuto dal brasiliano Jao Fonseca. Allo stesso modo, Caniato, dopo una forte partenza, è stato superato dallo statunitense Learner Tien.

Slam Us Open F. De Michele F. De Michele 3 4 J. Fonseca [7] J. Fonseca [7] 6 6 Vincitore: J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. De Michele 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. De Michele 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. De Michele 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. De Michele 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. De Michele 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. De Michele 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. De Michele 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. De Michele 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. De Michele 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Fonseca 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1