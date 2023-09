Medvedev avanza alle semifinali degli US Open tra difficoltà fisiche e preoccupazioni per le condizioni di gioco: “Un giorno un giocatore morirà e loro se ne renderanno conto” (Video)

Daniil Medvedev, ex numero uno al mondo e campione degli US Open nel 2021, si è assicurato questo mercoledì la sua qualificazione alle semifinali degli US Open per la quarta volta negli ultimi cinque anni, eguagliando anche il suo miglior risultato stagionale nei tornei del Grand Slam (semifinali a Wimbledon).

In uno scontro completamente russo, Medvedev, attualmente terzo nel ranking ATP, ha sconfitto Andrey Rublev, padrino di sua figlia e attualmente ottavo nel ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-3 e 6-4, in una partita giocata in condizioni quasi irrespirabili e nella quale il russo più quotato è stato in svantaggio in tutti i set! Medvedev ora attende Carlos Alcaraz, contro il quale ha già perso due volte nel 2023, o Alexander Zverev (con un bilancio di 3-1 a favore del russo quest’anno) in semifinale.

Medvedev, infatti, ha affrontato numerose difficoltà fisiche durante la sua partita dei quarti di finale contro Andrey Rublev, padrino di sua figlia, agli US Open. Il russo ha chiesto più volte l’intervento del medico e in un momento di sconforto ha esclamato davanti alla telecamera: “Un giorno un giocatore morirà e loro se ne renderanno conto”.

Slam Us Open D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 6 6 6 A. Rublev [8] A. Rublev [8] 4 3 4 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 df 1-0 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Statistiche D. Medvedev A. Rublev ACES 8 4 DOUBLE FAULTS 9 5 FIRST SERVE % IN 55/100 (55%) 59/98 (60%) WIN % ON 1ST SERVE 41/55 (75%) 38/59 (64%) WIN % ON 2ND SERVE 13/45 (29%) 11/39 (28%) NET POINTS WON 15/19 (79%) 19/29 (66%) BREAK POINTS WON 9/19 (47%) 5/13 (38%) RECEIVING POINTS WON 49/98 (50%) 46/100 (46%) WINNERS 26 32 UNFORCED ERRORS 40 37 TOTAL POINTS WON 103 95 DISTANCE COVERED 15427.9 ft 16505.2 ft DISTANCE COVERED/PT. 77.9 ft 83.4 ft

Daniil Medvedev on the conditions in his match against Andrey Rublev: “One player is gonna die. And they’re gonna see.” pic.twitter.com/zQhXWmdGQU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2023

“È stato brutale” afferma Daniil a fine partita. “L’unica cosa positiva che vedo in queste condizioni è che anche il mio avversario ha sofferto. È stata dura per entrambi. Ci sono stati degli alti e bassi ma è normalissimo. Alla fine del primo set non riuscivo più a vedere la palla. Ho giocato solo con le sensazioni”.

Per Rublev continua l’incubo dei quarti finali negli Slam: per nona volta in altrettante presenze, il moscovita non è riuscito a superare lo scoglio ed issarsi tra i migliori quattro.

Anche Alex Corretja, ex campione spagnolo e oggi apprezzato opinionista di Eurosport e della tv iberica TVE, così ha scritto su twitter mentre stavano giocando Daniil e Andrey: “Il calore e la umidità oggi su New York sono disumante. La partita tra Medvedev e Rublev è una tortura! Difficile trovare una soluzione, sono si possono adattare e reggere il più possibile”.