Da Genova: oltre 600 ospiti alla cena di gala: “Pronti a crescere diventando un torneo ATP

Grande successo per la cena di gala dalla XIX edizione dell’AON Challenger- Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova . Ieri sera oltre 600 ospiti nella splendida location di Valletta Cambiaso alla presenza del vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, del presidente della Regione Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci e di tantissime autorità e istituzioni insieme a moltissimi imprenditori genovesi ma non solo. “E’ stata una serata splendida – spiega Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore – che ha dimostrato ancora una volta come Genova, attraverso eventi sportivi come il nostro, può diventare un punto di riferimento a livello internazionale. E siamo pronti per il futuro a crescere sempre di più per alzare ancora il livello di un torneo che ormai è tra i primissimi challenger in Italia e nel mondo’’.

Tanta voglia di migliorarsi ancora come ha sottolineato Carlo Clavarino, Presidente esecutivo del Gruppo AON in Europa. E da tanti anni ormai AON è al fianco del torneo: “E saremo qui per sostenerlo ancora per moltissimo tempo perché è un evento straordinario e noi ci saremo sempre per puntare ancora più in alto diventando un torneo ATP 250’’.