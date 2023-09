Badosa parla della sua vita con Tsitsipas: “Stefanos può diventare n.1. Il mio sogno? Vincere insieme uno Slam”

Paula Badosa ha attraversato un 2023 davvero difficile sul piano sportivo. Continui problemi fisici l’hanno penalizzata fin dalla scorsa stagione, forzandola a saltare 3 Slam su 4 quest’anno, tanto prendere la difficile decisione di concentrarsi sul recupero del proprio corpo e dare l’arrivederci all’Australia nel 2024. Però il suo anno è stato speciale dal punto di vista personale, con il nuovo rapporto instaurato con Stefanos Tsitsipas e che tanto rumore sta facendo sui social, anche grazie al loro account creato con foto davvero romantiche. La nuova “super coppia” del tennis sembra molto affiatata, come lei stessa ha riconosciuto in una bella intervista rilasciata al magazine Clay. Nonostante negli ultimi mesi il tennis del greco sia un po’ “spuntato”, per Paula il suo fidanzato ha le carte in regola per vincere Slam e diventare n.1. Riproponiamo alcuni passaggi dell’intervista della spagnola.

“Non potendo giocare, credo di seguire Stefanos nei suoi impegni sul tour. Voglio stare con lui quanto vuole. Abbiamo un rapporto fantastico, prima di tutto siamo migliori amici e penso che sia molto importante. Gioco a tennis, quindi capisco molto bene i momenti. La frustrazione che puoi avere, la pressione che puoi affrontare. Voglio solo che sappia che sono lì per lui. Nelle settimane in cui non potrò giocare, come adesso, starò con lui. Quando inizierà la mia riabilitazione e il mio recupero, tornerò a casa”.

Chiedono a Paula se mai immaginava di esser così tanto coinvolta in una relazione con un collega. “Sarò onesta, è una persona che seguo da sempre perché mi piace molto il suo stile di gioco, ma mi è sempre piaciuto anche il suo aspetto fisico perché è un uomo molto attraente. Inoltre, quando ho ascoltato le sue interviste, mi sono reso conto che era diverso. Ma non ci parlavamo mai. Quando finalmente abbiamo iniziato a parlare, ho trovato questo ragazzo straordinario, con un’anima straordinaria. All’inizio non me lo aspettavo, ma quando l’ho conosciuto meglio sono rimasta molto sorpresa e ora sono molto felice che stiamo insieme”.

“Sì, è stato lui a fare il primo passo… Sono rimasta decisamente sorpresa, è timido, ma lo sono anch’io. Non farei mai il primo passo. All’inizio ci siamo presi il nostro tempo nella relazione, siamo andati lentamente. Tuttavia, una volta connessi, la connessione è stata molto forte e potente. Abbiamo personalità simili. Per fortuna ha fatto il primo passo, perché non so se io l’avrei fatto”.

“Prima di incontrarlo amavo il suo modo di giocare, il suo carisma in campo. È un combattente, ha varietà nel suo gioco. È un potenziale numero uno. È uno dei migliori giocatori al mondo, ma penso che non abbia ancora raggiunto il suo limite. Ha molto dentro da dare e sono sicura che ne vedremo molto di più in futuro. Per questo voglio sostenerlo, perché credo che il suo potenziale non abbia limiti”.

Badosa si sofferma sulle proprie condizioni fisiche, tutt’altro che buone: “Il mio infortunio è serio, non sto bene in questo momento. Ci vuole tempo per riprendersi da una frattura da stress ed è un processo lungo. Spero di essere pronta a gennaio. In questo momento non posso forzare perché è la spina dorsale ad essere lesionata ed è molto delicata. Spero di poter essere abbastanza in forma per partecipare agli Australian Open e giocare il doppio misto con Stefanos”.

“È stato un sogno incredibile quello che ho fatto lo scorso gennaio con la finale a Melbourne. Spero che un giorno potremo realizzare quel sogno, vincere insieme uno Slam, magari l’Australian Open. Lavoriamo entrambi molto duramente, ma allo stesso tempo cerchiamo di divertirci dopo il lavoro. In campo, però, lavoriamo molto duramente, ci spingiamo e ci motiviamo a vicenda ogni mattina per essere la migliore versione di noi stessi. Ed è qualcosa che mi piace davvero condividere. Condividiamo la stessa passione e questo ci aiuta a migliorare ogni giorno”.

Parole di grande affetto e fiducia, elemento sicuramente importante per ripartire, lei con la salute, lui con un tennis che in questi ultimi mesi ha sofferto molto.

Marco Mazzoni